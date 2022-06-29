Кто вылетит первым? Москва и Тегеран делят авиабазы в Сирии Две страны соревнуются, кто сумеет получить больше аэродромов под свой контроль

Фото: Министерство обороны РФ

В последние месяцы арабские СМИ активно пишут, что Иран пользуется занятостью России на Украине, чтобы усилить свои позиции в Сирии. Некоторые военные базы в провинциях Алеппо, Хомса и Латакии, по их словам, Москва сама отдала под контроль Тегерана. В настоящее время также делят и военные аэропорты, притом что это стратегические объекты, которые каждая сторона стремится оставить под своим контролем. Некоторые специалисты считают, что сейчас можно говорить о полноценной «войне сирийских аэропортов» между Ираном и Россией.

На данный момент Москва и Тегеран используют как ряд небольших, так и несколько крупных авиабаз в Сирии. Подчеркнем, что речь идет именно о военных объектах или двойного назначения. Просто гражданские аэропорты остаются в ведении Дамаска.

Так, под контролем России находятся авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и Камышлы в столице провинции Эль-Хасака. Тем временем Иран управляет международными аэропортами Дамаска и Алеппо. При этом на некоторых базах российские и иранские военные тесно сотрудничают между собой. Например, аэропорт Камышлы рядом с сирийско-турецкой границей находится под российским контролем. Однако он расположен в черте города Эль-Камышлы, контролируемого иранской стороной, поэтому без взаимодействия там не обойтись. В 2021 году в Эль-Камышлы прибыло более 200 членов ливанской проиранской шиитской организации «Хезболла». Они занялась тренировкой и обучением местных вооруженных формирований, что повысило их влиятельность в городе и позволило получить небольшую долю контроля над аэропортом.

Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Плюсов от контроля над авиабазами очень много, рассказал NEWS.ru сирийский аналитик Самир Ахмад.

Для России, отметил он, аэродром — прежде всего площадка для размещения военных самолетов и оперативной переброски войск. Что касается Ирана, то в отличие от России, Турции и США у него нет военных самолетов в Сирии, но зато он использует аэродромы для запуска беспилотников. Кроме того, по словам сирийского эксперта, на гражданских рейсах между Сирией и Ираном тайно привозят разные наркотические препараты, в том числе гашиш и схожий с амфетамином каптагон, также известный как «таблетка джихада» (им в свое время активно пользовались боевики ИГ*). Сирийский обозреватель утверждает, что для подобных перевозок используется в том числе и аэропорт Камышлы.

С одной стороны, может показаться странными, что большинство воздушных гаваней страны управляются не официальным правительством, а другими странами, которые занимаются своими порой подозрительными делами, но реально тут нет ничего удивительного, говорит сирийский аналитик. У правительства Башара Асада нет достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечивать безопасность аэропортов. К тому же передача аэропортов под «внешнее управление» рассматривается Сирией как позволительные уступки России и Ирану в обмен на защиту.

У правительства Асада нет ни силы, ни мощи, чтобы хоть как-то защищать аэропорты. К тому же в Сирии нельзя говорить о каком-то едином правительстве. Есть курды, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* и другие. Самир Ахмад сирийский политический обозреватель

Впрочем, есть и другое мнение. Известный политолог и востоковед Кирилл Семенов считает, что контроль над всеми аэропортами страны осуществляют силы официального правительства. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что, как правило, в аэропортах Сирии, особенно гражданских, есть как российские, так и иранские специалисты. Поэтому говорить, что тот или иной аэропорт полностью под контролем России или Ирана, нельзя.

На практике, как пишут арабские СМИ, даже президент Сирии Асад не всегда решает, какая из сторон будет контролировать тот или иной аэропорт. Такие вопросы самостоятельно выясняют между собой Тегеран и Москва. Так, в 2021 году Россия направила в иранское посольство в Сирии дипломатическую ноту с просьбой выдать ей аэропорт Алеппо согласно достигнутым ранее договоренностям с Асадом. Тем не менее, имея в Алеппо десятки лояльных Тегерану вооружённых военных формирований и группировок, Иран вежливо отказался уступить контроль над авиабазой.

В настоящее время борьба за аэропорты Сирии перешла на новый уровень. За последние месяцы Россия, занятая спецоперацией на Украине, уже передала несколько занятых ею сирийских наземных военных баз иранцам. Впрочем, маловероятно, что то же самое произойдет и с авиабазами, считает сирийский специалист. По его словам, можно допустить, что небольшие военные аэропорты отдадут иранцам, но от стратегически важных объектов вроде авиабазы Хмеймим и аэропорта Камышлы Россия не откажется.

Фото: Министерство обороны РФ

При этом местное население не особо жалует иранцев. Особенно это касается тех, кто вынужден жить рядом с объектами, где располагаются иранцы. Причина — в постоянных ударах Израиля по иранской инфраструктуре в Сирии. В июне разрушения от израильских атак были настолько серьезными, что работу аэропорта Дамаска пришлось приостановить на две недели. Часть рейсов на время перевели в контролируемый Россией аэропорт Камышлы.

По некоторым сведениям, израильтяне наносят свои авиаудары по согласию с российской стороной. Сирийский эксперт Самир Ахмад и вовсе считает, что Россия и Израиль тесно координируют эти атаки, чтобы оказать давление на иранцев и вынудить их покинуть некоторые контролируемые аэропорты и передать их России.

Простые сирийцы не против такого сценария. Если российские военные управляют аэропортами, обеспечивают безопасность и больше не во что не вмешиваются, то иранцы пытаются оставить глубокий культурный след, который будет ощутим еще долго после их ухода. В местах, где сильно присутствие Тегерана, очень активно ведется проиранская пропаганда. Специально обученные люди изучают историю сирийцев, а затем на ее основе транслируют легенды о сирийско-иранском единстве. И это лишь один пример, — делится сирийский специалист.

Россия не заинтересована в долгосрочном контроле над аэропортами, ведь она не стремится стать местным оператором гражданских авиаперевозок, считает Кирилл Семенов. Но определенную роль Россия в сирийской авиаотрасли играть будет. Например, Москва может заниматься доставкой самолетов в Сирию и их обслуживанием.

Аэропорты необходимы заинтересованным сторонам именно сейчас как логистические центры и базы, которые не просто являются воздушными мостами Сирии, но и объектами, которые могут использоваться для доставки любых товаров и грузов.

Это особенно важно для Ирана, который с помощью аэропортов и гражданских рейсов может замаскировать военные поставки для проиранских шиитских группировок, действующих в Сирии. Кирилл Семенов политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке

* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.