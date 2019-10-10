Турецкая операция «Источник мира» может спровоцировать введение американских санкций против Анкары. Об этом говорится в законопроекте, который представили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). В документе есть пункты, которые касаются активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в американской юрисдикции, а также ограничительные меры секторального масштаба. Аналитики говорят, что турецкой экономике может оказаться «достаточно» и самых слабых санкций.

Ван Холлен и Грэм предлагают ударить турецкого лидера по самому больному — по кошельку. Авторы нового законопроекта, некоторые пункты которого уже опубликованы, считают необходимым внести в «чёрный список» активы не только Эрдогана, но вице-президента страны, глав министерства национальной обороны, дипломатического ведомства, министерства финансов, минторга и министерства энергетики и природных ресурсов. Кроме того, в документе прописаны визовые ограничения для представителей высших эшелонов турецкой власти, а также использование против Турецкой Республики некоторых мер, которые предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), — за приобретение российских средств ПВО.

Санкции предлагают ввести и в отношении «любого иностранного лица, которое продает или предоставляет финансовую материальную или технологическую помощь» ВС Турции, и запрет для США на оказание военной помощи Анкаре, что включает в себя военные технологии и боеприпасы. Прописаны рестрикции и против энергетического сектора: речь идёт о запретах для иностранных физических и юридических лиц, которые «предоставляют товары, услуги, технологии, информацию или оказывают иную поддержку внутреннему производству нефтепродуктов и природного газа для их использования ВС». Ван Холлен уверен, что ограничительные меры дадут «далеко идущие последствия для Эрдогана и его ВС». Ожидается, что на рассмотрение Конгресса инициатива будет представлена в середине октября.

Реджеп Тайип Эрдоган Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы потребуем немедленного голосования, чтобы ясно дать Турции понять, что она должна прекратить свои военные действия, вывести своих солдат из зоны, которая подверглась нападению, и остановить насилие, — говорит Ван Холлен.

Частная консалтинговая компания Stratfor обращает в этой связи внимание на то, что экономика Турции остаётся достаточно хрупкой, и любой внешний шок, например, такой как санкции США, может нанести ей серьёзный ущерб. Stratfor отмечает, что турецкие корпорации обременены долгами на общую сумму около $200 млрд, которую они должны выплатить в 2019 году. Большая часть этого долга — в долларах и евро. Однако долговые обязательства — не единственное, что угрожает Турции: страна, по оценке Stratfor, страдает от высокой инфляции, снижения потребления и нехватки доверия со стороны инвесторов. Кроме того, в американской компании уверены, что ЕС может решиться на независимые от США санкции. Так, Франция и Великобритания призывали к проведению заседания Совета безопасности ООН после начала операции в северо-восточных районах Сирии. Меры со стороны Евросоюза могут включать в себя прекращение договорённостей о сотрудничестве между Брюсселем и Анкарой, а также заморозку различных фондов. База для этого есть: ранее Брюссель утвердил пакет санкций против Турции в связи с продолжающимися бурением в кипрских водах.

Министерство обороны Турции ранее заявило, что начатая 9 октября военная операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и велась как с воздуха, так и на суше. В соответствующем коммюнике сообщалось, что «были захвачены обозначенные цели». Оборонное ведомство республики не вносит ясности, о каких конкретно населённых пунктах на северо-востоке Сирии идет речь. Однако наблюдатели говорят, что турецкой армии совместно с лояльными Анкаре оппозиционными силами за ночь удалось взять под контроль несколько деревень вблизи сирийского города Рас эль-Айн (провинция Хасеке). Есть данные, что под обстрел попало крупное нефтяное месторождение Румейлан в той же провинции. Сообщается, что из строя вышла основная нефтеналивная станция Саида. Сообщалось и о вынужденной остановке в работе водонапорной башни в Миях-Аллюке.