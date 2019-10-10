Турецкая операция «Источник мира» может спровоцировать введение американских санкций против Анкары. Об этом говорится в законопроекте, который представили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). В документе есть пункты, которые касаются активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в американской юрисдикции, а также ограничительные меры секторального масштаба. Аналитики говорят, что турецкой экономике может оказаться «достаточно» и самых слабых санкций.
Ван Холлен и Грэм предлагают ударить турецкого лидера по самому больному — по кошельку. Авторы нового законопроекта, некоторые пункты которого уже опубликованы, считают необходимым внести в «чёрный список» активы не только Эрдогана, но вице-президента страны, глав министерства национальной обороны, дипломатического ведомства, министерства финансов, минторга и министерства энергетики и природных ресурсов. Кроме того, в документе прописаны визовые ограничения для представителей высших эшелонов турецкой власти, а также использование против Турецкой Республики некоторых мер, которые предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), — за приобретение российских средств ПВО.
Санкции
Мы потребуем немедленного голосования, чтобы ясно дать Турции понять, что она должна прекратить свои военные действия, вывести своих солдат из зоны, которая подверглась нападению, и остановить насилие, — говорит Ван Холлен.
Частная консалтинговая компания Stratfor
Министерство обороны Турции ранее заявило, что начатая 9 октября военная операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и велась как с воздуха, так и на суше. В соответствующем коммюнике сообщалось, что «были захвачены обозначенные цели». Оборонное ведомство республики не вносит ясности, о каких конкретно населённых пунктах на северо-востоке Сирии идет речь. Однако наблюдатели говорят, что турецкой армии совместно с лояльными Анкаре оппозиционными силами за ночь удалось взять под контроль несколько деревень вблизи сирийского города Рас эль-Айн (провинция Хасеке). Есть данные, что под обстрел попало крупное нефтяное месторождение Румейлан в той же провинции. Сообщается, что из строя вышла основная нефтеналивная станция Саида. Сообщалось и о вынужденной остановке в работе водонапорной башни в Миях-Аллюке.
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