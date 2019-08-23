Американское военное командование предупреждает об опасности больших китайских инвестиций в ближневосточный регион. С соответствующими опасениями в очередной раз выступил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой. Негативные оценки Вашингтона связаны прежде всего с угрозой экономическому суверенитету тех стран, которые он считает своими союзниками. Но страх есть и за свои интересы, не отрицают в Пентагоне.

Американские чиновники обеспокоены «желанием Китая уменьшить военные преимущества США» на Ближнем Востоке, заявил британской The Financial Times Майкл Малрой. По его словам, Пекин может использовать свои инвестиции в региональные проекты как «экономический рычаг и инструмент принуждения». Помимо этого, в Америке опасаются «кражи интеллектуальной собственности».

Многие инвестиции, конечно, приносят пользу, но мы обеспокоены тем, что экономические интересы (ближневосточных. — News.ru) стран могут быть затронуты негативными последствиями некоторых китайских вложений, — сказал Малрой.

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Он допускает, что неосторожное отношение к финансовым вливаниям со стороны КНР может оказать влияние на оборонное сотрудничество с Соединёнными Штатами. Несмотря на то что Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи своим ближневосточным партнёрам для «борьбы с терроризмом» и «содействию стабилизации», американское руководство готово принять самые «жёсткие меры» по защите своих технологий и своих интересов, сказал Малрой.

КНР привлекает такие проекты, как, например, модернизация Суэцкого канала, важного судоходного маршрута, который соединяет Красное и Средиземное моря. Однако за экономическими проектами Китая нередко скрываются военные интересы. В Джибути, где находится военно-морская база Китая, компания China Merchants Port Holdings, например, добивается контроля над контейнерным терминалом в порту.

Лиза Блейдес, профессор политологии в Стэнфордском университете, говорит, что Китай стремится увеличить инвестиции в восстановление Сирии, в то время как политическая нестабильность отпугивает других инвесторов.

Готовность Китая отдать свои деньги на развитие стран, переживших конфликт, может дать Пекину преимущество в плане регионального влияния, — сказала аналитик. — Йемен с его стратегическим расположением вдоль морских путей в Персидском заливе обозначает будущую потенциальную цель для Китая.

Впрочем, Джон Альтерман, эксперт по Ближнему Востоку в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), говорит, что США и Китай анализируют ситуацию на Ближнем Востоке в абсолютно разных терминах и что китайцы не хотят «замещать» Соединённые Штаты в регионе.

Американское видение Ближнего Востока основано на принципах конкуренции времён холодной войны, где есть красные и синие страны, — говорит аналитик. — Но китайская карта полна серых областей.

Пекин уже не раз сталкивался с обвинениями в том, что его инициатива «Один пояс — один путь» может привести к созданию долговых ловушек для стран, входящих в этот проект. В апреле КНР заявила, что она будет придерживаться более устойчивых стандартов финансирования. Эксперты считают, что это произошло после шквала критики.

Впрочем, риски есть не только в контексте «Одного пояса — одного пути». Так, КНР навлекла на себя критику за финансирование проектов в израильских портах Хайфа и Ашдод. Наибольшую волну возмущения со стороны американского руководства вызвало решение Израиля дать добро Шанхайской международной портовой группе заключить сделку размером в $2 млрд на эксплуатацию одного из терминалов в порту Хайфа к 2021 году. Причиной было то, что именно туда заходят корабли Шестого флота ВМС США.

В том, что Вашингтон может применять жёсткие меры, сомневаться не приходится. Одним из примеров того, на что он готов пойти, чтобы не допустить попадания чувствительных технологий в чужие руки, является Турция, которая была исключена из программы F-35 после покупки российского С-400. США утверждали, что российское вооружение позволит Кремлю собирать разведданные о передовых истребителях. Не исключено, что подобные «штрафные» меры могут быть применены и против тех стран, которые ведут тесный бизнес с Китаем. Вероятно, вопрос инвестиций для США однозначно связан с вопросом суверенитета.