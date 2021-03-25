Китай бросает вызов российской дипломатии на Ближнем Востоке

Китай предлагает странам Ближнего Востока создать обновлённую архитектуру безопасности и остановить конфликты в Йемене и Сирии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И, который накануне начал своё турне по странам региона. Несмотря на то, что дипломатическая инициативность Пекина может быть вдохновлена главным образом снижением приоритета ближневосточных вопросов во внешнеполитической повестке США, она не может не вызывать ощущение, что российскому влиянию в регионе брошен вызов.

Поездка Ван И охватывает Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, а также Оман. Она проходит примерно спустя две недели после «аравийского» турне шефа российской дипломатии Сергея Лаврова. Несмотря на то, что Китай имеет свои, обусловленные экономическими инициативами интересы в регионе, серия визитов Ван И не может уйти от контекста объективного изменения конфигурации сил на Ближнем Востоке, вызванного намерением такого важного игрока, как США отдать в разработке своей внешней политики приоритет другим вопросам. С приходом администрации Джо Байдена стало очевидно, что аравийские монархии, вполне вероятно, будут лишены безусловной политической помощи, которую обеспечивал им ранее Дональд Трамп. Поэтому в некоторых столицах дали понять, что готовы диверсифицировать свои дипломатические контакты.

В разговоре с панарабским каналом Al-Arabiya Ван И обрисовал ряд инициатив, над которыми Китай готов работать со странами Ближнего Востока. Так, министр выступил за создание «совместной системы безопасности». Он добавил, что его страна призывает к «взаимоуважению между странами Ближнего Востока».

При этом глава МИД КНР указал на то, что Пекин выступает за создание прочного режима нераспространения на местном уровне.

Необходимо поддерживать усилия стран региона, чтобы Ближний Восток остался свободным от ядерного оружия, — отметил шеф китайской дипломатии.

Особое внимание Ван И уделил конфликтам в Сирии и Йемене, отметив важность региональных усилий в том, что касается прекращения боевых действий. При этом министр сообщил о намерении «пригласить представителей палестинской и израильской сторон для проведения переговоров в Китае». Столь разнонаправленная активность не может не насторожить российских дипломатов, которые прилагают большие усилия как на сирийском, так и на палестино-израильском направлениях.

Глава МИД КНР Ван И kremlin.ru

Комментируя NEWS.ru перспективы соперничества Москвы и Пекина по этим досье, адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бёртон заявил, что российские интересы в некоторых частях региона более укоренены, чем китайские.

Сирия является наиболее очевидным примером. В последнее десятилетие Китай был склонен уступать россиянам, когда дело доходило до Совета Безопасности ООН, хотя это не значит, что Китай полностью на одной линии с Россией. Гай Бёртон адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель)

Возможный повод для напряжённости, впрочем, связан с процессом восстановления Сирии, считает эксперт.

Думаю, что главная проблема здесь заключается в том, что Китай рассматривается как более конкурентоспособный кандидат для предоставления средств и проведения инфраструктурных работ, необходимых для реконструкции. Китайские проекты в рамках «Одного пояса, одного пути» преподносятся как образец, — отмечает Бёртон.

Это создает повод для трений с РФ, которая инвестировала в Сирию не только дипломатически, но и практически после 2015 года. В связи с этим аналитик считает, что Москва «могла бы оказаться недовольна, если бы она помогла сохранить Сирию для Асада только для того, чтобы увидеть, как врывается Китай и подписывает все контракты по реконструкции».

Тем не менее, по словам Бёртона, пока России не о чем беспокоиться: нет видимых признаков того, что КНР собирается реализовать собственный «план Маршалла» для Сирии. Подобные версии в основном исходят от самих сирийцев, которые хотят продемонстрировать, что правящий режим не только относительно устойчив, но и то, что у него есть альтернативные варианты, если Запад и страны Персидского залива не захотят вкладываться в восстановление страны, считает аналитик.

В то же время собеседник NEWS.ru указывает на то, что у России есть «точки входа» в урегулирование палестино-израильского конфликта, которых нет у Китая. Мало того, что РФ является членом «Ближневосточный квартета», её участие в Сирии предполагает регулярные контакты с Израилем, указывает Бёртон. По его словам, КНР, конечно, имеет дипломатический опыт на этом направлении, однако её сегодняшние экономические интересы в Израиле, вероятно, перевешивают все прошлые тенденции.

В последний раз, когда Китай проводил переговоры между израильтянами и палестинцами в декабре 2017 года, он прилагал огромные усилия, чтобы заставить их согласиться на резолюцию, не имеющую обязательной силы. Учитывая то, как обстоят дела на местах в настоящее время, когда Израиль господствует, а переговоры практически сорваны, очень тяжело найти то, что израильтяне ещё смогли бы предложить, — заявил эксперт.

Нет потенциала для конкуренции между Россией и КНР на йеменском направлении, полагает Бёртон. Пекин лишь успел похвалить намерение Саудовской Аравии установить режим прекращения огня в зоне конфликта. Но вмешательство королевства — это только один слой кризиса: в стране происходит гораздо больше на национальном, региональном и местном уровнях, заключил собеседник NEWS.ru.