Умелые руки сектора Газа: что можно изобрести, не выходя из-под санкций Робот заезжает в класс, произнося: «Ас-саляму алейкум», а хор детей отвечает: «Ва-алейкуму с-салям»

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Около двенадцати лет назад Организация Объединенных Наций выпустила доклад, согласно которому к 2020 году сектор Газа, зажатый между Израилем и Египтом, должен был стать непригодным для жизни. Но до сих пор двухмиллионное население анклава все так же живет, учится и работает и даже придумывает свои изобретения, что в условиях санкций совсем нелегко. C 2007 года, анклавом заправляет движение ХАМАС, которое многие страны, включая соседа в лице Израиля, считают террористической организацией. Один из главных минусов такой ситуации — суровая экономическая блокада.

Израиль тщательно следит через общую границу за тем, что проходит, и особенно не любит, когда туда попадает высокотехнологическое оборудование. В этом вопросе правительство Израиля хочет не столько надавить на Газу, сколько не допустить, чтобы инженеры-хамасовцы воспользовались этими технологиями для создания новых ракет и других смертоносных изделий.

Морской путь из Газы тоже непрост. Береговая линия строго контролируется израильскими пограничниками, и даже если простая рыбацкая лодка заплывет дальше 27-километровой зоны прибрежных вод, она будет обстреляна. Также Газа граничит с Египтом, но через главный пропускной пункт «Рафах» могут проходить только люди, а любые грузы перенаправляются через «Керем Шалом», контролируемый Израилем.

Впрочем, жители анклава, в том числе и местные изобретатели, уже привыкли ограничиваться тем, что есть, и создавать научно-технические изобретения из подручных материалов «на коленке». Одним из таких ноу-хау стал «Мистер Робот», живущий в одной из школ Газы. Он помогает учителям обучать детей 11–15 лет. Идея создать робота пришла разработчикам во время карантина, когда они задумались, как сложно детям будет возвращаться на очные занятия.

Также создателей робота беспокоил упавший уровень образования в анклаве. Последнее неудивительно — дети, живущие в постоянном страхе перед ракетными обстрелами с израильской стороны, не могут уделять должного внимания учебе. Решением проблемы должен был стать «Мистер Робот», который мог бы отвлечь детей от опасной реальности и улучшить их настроение. Создатели хотели, чтобы дети видели в роботе не строгого учителя, а близкого друга, поэтому сделали так, чтобы он был примерно одного роста с учениками. Робот может «читать, объяснять, мотивировать, а также чувствовать настрой детей и помогать им в учебе». Он может перемещаться по классу, задавать вопросы, а также выдавать правильные ответы. Команды он получает через специальную панель. Правда, диапазон использования «Мистера Робота» не очень широк — он предназначен только для урока, посвященного электричеству. Этот урок начинается с того, что робот заезжает в класс, говоря: «Ас-саляму алейкум» («Мир вам»), а хор детей радостно отвечает: «Ва-алейкуму с-салям ва рахматуллахи ва баракатуху» («И вам мир и милость Божья, и Его благословение»). Затем учитель проводит занятие, время от времени прибегая к комментариям робота.

Все же израильская блокада наложила ограничения и на эту невинную разработку, признается Мажед Абу-аль-Хунуд директор «Современной школы Аль-Мутамайизун», в которой живет «Мистер Робот». Изначально планировалось, что робот должен был обладать искусственным интеллектом и способностью к самообучению, но из-за недостатка материалов об этом пришлось забыть, по крайней мере на время. Трудности возникли даже с базовыми компонентами аппарата — маршрутизаторами, передатчиками и электронными панелями, которые пришлось производить из местных материалов.

Впрочем, несмотря на ограниченный функционал, роботу все равно удалось произвести огромный фурор среди детей.

Мне очень понравился робот, особенно, что он умеет разговаривать и ездить между партами. Мне и моим друзьям намного больше нравится учиться теперь, когда «Мистер Робот» с нами. Я видела, как учитель Хасан работал над ним, и знаю, что он приложил много сил и очень устал. Я очень привязалась к роботу и хотела бы, чтобы он присутствовал на всех уроках, так как с ним учиться гораздо интереснее, — поделилась впечатлениями школьница Фарах Сайед.

Под впечатлением остались и родители учеников, по запросам которых открыли летние курсы по робототехнике. Там дети станут создавать боевых роботов для участия в школьных соревнованиях.

Эти соревнования будут первыми в своем роде в Палестине. В них будут участвовать более 16 роботов и 52 ученика из нашей школы. Все эти роботы будут сражаться друг с другом, — отметил директор Маджед.

Полученные знания пригодятся детям не только для небольшого школьного турнира, но и при разработке оборудования и машин для прикладных сфер. Одной из таких областей может стать пожаротушение. Жители Газы уже создают механизированных помощников пожарным. Так, в прошлом году местные инженеры разработали робота, который умеет находить взрывоопасные предметы, а также тушить пожары и копать землю.

К передвижной установке с колесами приделали огнетушитель, камеру и механическую руку, с помощью которой можно передвигать предметы. Также машина может переносить грузы весом до 50 кг. Пожарные используют робота там, где особенно опасно или где человек попросту не может пройти.

Нехватка оборудования не дает нам запустить серийное производство, а также препятствуют созданию новых моделей роботов для разных сфер, — отметил директор команды инженеров, которая создала робота The Ray Science and Technology Foundation Ахмад Мокбель. — Обычно такие машины стоят сотни тысяч долларов, но для создания «пожарного из Газы» хватает и пары тысяч.

Впрочем, в Газе создают устройства и посложнее. Так, в 2016 году местный инженер Мухаммад Абу Матар создал 3D-принтер. Хоть аппарат и выглядит относительно грубо, с торчащими шестеренками и дешевым компонентами, свою основную функцию он выполняет исправно. В основном Мухаммад использует принтер, чтобы печатать пластиковые компоненты медицинских протезов.

Одним из таких протезов, разработанных Мухаммадом, стала пластиковая рука, пальцы которой сжимаются и разжимаются с помощью нитей.

Мухаммад использует свой 3D-принтер и для производства других устройств, которых в Газе не найти. Так, с помощью принтера он напечатал ультразвуковой датчик для устройства по борьбе с распространением COVID-19. Изобретатель сконструировал ожерелье, оснащенное дезинфекционным средством и датчиком социального дистанцирования, которое издает звук, как только на метровой дистанции оказывается другой человек. Мухаммад надеялся выиграть грант от палестинского правительства и запустить серийное производство продукта, но финансовую помощь он так и не получил.

Впрочем, Мухаммад не унывает. За 26 лет своей жизни он успел собрать около 30 различных устройств, в том числе умную трость для слепых, зарядный блок, соковыжималку, электрический генератор и сварочный аппарат. Все это Мухаммад создавал из местных дешевых материалов и по собственным чертежам.

Таких самородков, как Мухаммад, в Газе немало. Жители анклава, например, хорошо знают «сумасшедшего дядю Абдуллаха Абу-Зира» который раньше работал официантом, а затем стал изобретателем.

Фото: Mahmoud Ajour/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Плоская крыша дома Абу-Зира завалена покрышками, проводами и многочисленными механизмами. В том числе двигателями и генераторами собственного производства, которые по словам создателя, потребляют меньше топлива, которое в Газе в дефиците.

Несмотря на явный инженерный талант, Абу-Зир и другие местные изобретатели уже давно не пытаются запустить в серию свои изделия, так как поняли, что никакой помощи от правительства они не дождутся. Гипотетически разработчики могли бы надеяться на гранты от местного правительства, но на практике мало кто из власть имущих интересуется тем, кто и что там изобретает. Даже какая-то значимая разработка, как правило, ограничивается лишь упоминанием в прессе. К тому же местных изобретателей не всегда жалуют свои семьи, которые постоянно им напоминают, что, мол, пора найти «настоящую работу».

Люди боятся пробовать что-то новое. Они говорят: зачем нам покупать что-то местного производства если за рубежом это делают лучше, — с грустью отмечает еще один местный разработчик Алам Абу-Тахер, который придумал аналог асфальта из резины.

Мало того, деятельность изобретателя в Газе сопряжена с большими рисками и проблемами с ХАМАС, в пресс релизах которого, с одной стороны, пишут, насколько умны «сыны палестинского народа», но в реальности часто вызывают этих «умников» на допросы. Так случилось, например, с Мажд Машрауи — девушкой, которая попыталась решить кризис с электричеством в Газе с помощью солнечных панелей. Исламисты попросили девушку «сбавить обороты» в своем бизнесе — им не понравилось, что их лишают монополии на электричество.

Если бы у нас в Газе было настоящее правительство, которое бы беспокоилось о ситуации, о бедняках, мы могли бы дать им идеи о том, как улучшить ситуацию, например с тем же электричеством. Но у нас, к сожалению, не такая власть, — считает «сумасшедший дядя» Абу-Зир.

Фото: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Палестинский рабочий чинит электрогенератор в своем магазине в городе Газа

В лучшем случае местного изобретателя упомянут в СМИ и его творение купят несколько родственников и соседей, но большинство прототипов и устройств останутся лежать на пыльных крышах.

Недальновидная политика ХАМАС приводит к тому, что местные специалисты разочаровываются в идее работать на благо Газы и палестинцев в целом и предпочитают использовать свои знания и умения, чтобы выбраться куда-то за рубеж.

Например, таких специалистов с радостью готова забрать себе Россия, рассказал в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Герман Грановский. По его словам, ребята из Газы могут подавать заявки на образовательные квоты, выделяемые на Палестину. Их достижения, в том числе в сфере разработки различных технологических проектов, могут позволить им поступить в российские вузы.