Кандидат в президенты Турции признал Крым и новые регионы российскими Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Набережная Севастополя, Крым

Кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек признал Крым и новые регионы российскими. Как политик подчеркнул в разговоре с РИА Новости, это решение он озвучил около месяца назад во время открытия конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, где был почетным гостем.

Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия «Родина» заявила, что признает новые республики, — сказал Перинчек.

Турецкая «Родина» является партией левого толка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия представлена в турецком парламенте, но не считается влиятельной силой. Состав «Родины» насчитывает около 50 тысяч членов.

Ранее Перинчек заявил о намерении в случае своего прихода к власти вывести страну из НАТО. По мнению политика, Альянс представляет угрозу для государства.

В настоящее время Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции. Выборы главы государства назначены на 14 мая. Теперь политику необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.