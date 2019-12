На видео видно, что пикетчики подожгли забор у здания дипмиссии. Тысячи собравшихся у посольства людей выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни. Силовики используют слезоточивый газ для разгона протестующих. Сотрудники дипмиссии были заранее эвакуированы и уже покинули территорию Ирака.

#BREAKING : Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone , #Baghdad . They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K