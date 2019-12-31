https://static.news.ru/photo/8bbafcc2-2bd8-11ea-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Корреспондент Бабак Тагвей опубликовал в социальной сети кадры из американского посольства в Багдаде, возле которого утром 31 декабря начались массовые протесты.

На видео видно, что пикетчики подожгли забор у здания дипмиссии. Тысячи собравшихся у посольства людей выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни. Силовики используют слезоточивый газ для разгона протестующих. Сотрудники дипмиссии были заранее эвакуированы и уже покинули территорию Ирака.

#BREAKING : Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone , #Baghdad . They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 31 декабря 2019 г.

Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

Как сообщал NEWS.ru, группировка 27 декабря обстреляла ракетами американскую военную базу возле иракского города Киркук. Один гражданин США из числа гражданских контрактников погиб, ряд военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по объектам группировки.