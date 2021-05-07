К недовольству Ирана: Турция создаёт новую военную базу в Ираке

Турция сообщила о создании новой военной базы в Ираке для того, чтобы следить за ситуацией у своих рубежей. Делая соответствующее объявление, министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу провёл параллели с Сирией, где в зоне ответственности Анкары находится довольно обширный кусок территории. Несмотря на то, что военный объект в Метине, на севере Ирака рассчитан главным образом на сдерживание Рабочей партии Курдистана (РПК), его появление становится фактором усиления напряжённости с Ираном.

turk_silahli_kuvvetleri/vk.com

В своём выступлении перед членами президентской Партии справедливости и развития (ПСР), Сойлу отметил важность района Метины.

Как и в Сирии, мы построим здесь базу и будем наблюдать за регионом. Этот район — путь к горам Кандиль. Мы будем контролировать этот маршрут, — пообещал министр.

Горы Кандиль являются основным оплотом РПК. Турецкая сторона предпринимает попытки выкурить оттуда курдских леворадикалов не первый год. Заявление Сойлу прозвучало в тот момент, когда Анкара объявила об очередной фазе антитеррористической операции в этом районе. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, кампания должна полностью предотвратить распространение террористической угрозы вдоль южной границы Турции.

Эта операция, проводимая с уважением к территориальной целостности Ирака, будет способствовать установлению мира и безопасности в регионе, — выразил уверенность турецкий лидер.

В операции, как сообщали турецкие СМИ, задействованы авиация, артиллерия и силы специального назначения.

В своём заявлении Сойлу не стал детализировать параллели с сирийским досье. В Сирии подответственная Турции зона простирается примерно на 8 тыс. кв. км. Там присутствие вооружённых сил (ВС) республики также обусловлено необходимостью нейтрализовать влияние местных курдских формирований, которых считают ответвлением РПК. Не исключено, что сопоставлением двух операций глава МВД хотел обозначить перспективы расширения оперативной зоны на севере Ирака. Тем более, что в последние годы Турция заметно нарастила концентрацию сил и техники в некоторых районах Иракского Курдистана — не без содействия региональных властей и Багдада.

Сулейман Сойлу Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Издание Al-Monitor цитирует неназванного представителя РПК, который признал, что боевики организации, признанной террористической на территории Турции, сейчас подвергаются большему давлению, чем когда-либо. Анкара стала применять против них продвинутые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также сконцентрировала своё внимание на том, чтобы перерезать традиционные маршруты снабжения, в результате чего РПК сейчас может использовать только горные тропы, посетовал собеседник Al-Monitor. Турецкая тактика сводится к тому, чтобы разорвать каналы между основными местами базирования курдской леворадикальной организации.

Проблему, однако, создаёт то, что интенсификация боевых действий происходит в районе, где интересы Турции пересекаются с интересами Ирана. На сохранение противоречий между региональными государствами указал в разговоре с NEWS.ru исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург.

Ирак может быть удовлетворён более высоким военным присутствием Турции на местах. Иран же по-прежнему выступает против продолжения турецкой экспансии в регионе. Владимир ван Вильгенбург исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии»

В последнее время подход иранского руководства к усилению Анкары в этих областях ужесточился, отмечают многие эксперты: активность турецких сил затрагивает иракские районы, прилегающие к границе с Исламской Республикой. Несмотря на то, что две страны образуют тактический альянс на сирийской арене и вместе с Россией входят в так называемый «астанинский формат» урегулирования этого конфликта, пока нет признаков, что это обеспечит гарантии в случае возникновения проблемной ситуации в стране по соседству.