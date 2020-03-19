Йеменские повстанцы-хуситы продвинулись к границе с Саудовской Аравией, что поставило под угрозу её экономические объекты. Движение «Ансар Аллах» объявило, что взяло под контроль практически всю северную провинцию Джауф в Йемене и собирается закрепить свои военные успехи «на земле». Вполне вероятно, что следующей будет провинция Мариб, где расположена важная нефтедобывающая инфраструктура. Есть риски, что повстанческие формирования попытаются атаковать нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии.

Хуситы, которые после сентябрьских ударов по объектам Saudi Aramco подтвердили своё реноме связанных с Ираном сил, сейчас контролируют большую часть северной части Йемена. Есть основания полагать, что теперь боевики движения «Ансар Аллах» попытаются продвинуться в Мариб. Там имеются ограниченные, но, тем не менее, ценные нефтегазовые ресурсы. Как и в случае большинства военных столкновений в других провинциях республики, боевые действия могут просто зайти в тупик и затянуться на некоторое время. Однако захват территорий необходим повстанцам в качестве рычага на возможных мирных переговорах.

Сейчас наблюдатели констатируют , что вооружённый конфликт в Йемене стал слишком дорогостоящим для Саудовской Аравии как финансово, так и в плане международной репутации. Тем более что сейчас Эр-Рияд находится в состоянии ценовой войны с Москвой после неудачной попытки продавить свои условия в рамках ОПЕК+. Это делает финансирование активных боевых действий затруднительным.

ООН в середине февраля констатировала очередной виток эскалации насилия в Йемене. Спецпосланник генсека по Йемену Мартин Гриффитс, выступая на заседании Совета безопасности, заявил, что за последние месяцы вооружённая конфронтация обострилась: стороны конфликта в Йемене «обменялись воинствующей риторикой и установили военные цели».

Я с сожалением вынужден сообщить о десятках пострадавших среди гражданского населения, росте числа беженцев и уроне, нанесённом школам и больницам, — сказал дипломат.

В апреле этого года войне в Йемене исполняется пять лет. За всё это время она оставалась малозаметной и почти что периферийной темой международной повестки. Сейчас, однако, есть основания предполагать, что неконтролируемый ход конфликта может навредить Саудовской Аравии и сорвать её планы по понижению цен на сырьё.

Командование «Ансар Аллах» сообщило , что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения. Официальный представитель группировки Яхья Сареа рассказал, что «саудовский враг получил болезненные удары в ответ на обострение на земле и в воздухе в битве за освобождение провинции Джауф». Так, хуситы отчитались, что провели 54 операции, в том числе 33 — на нескольких военно-экономических объектах Саудовской Аравии.

Операции военно-воздушных сил смогли нанести противнику большие потери с точки зрения техники и человеческих ресурсов, в дополнение к экономическому урону в результате нацеливания на жизненно важные объекты, связанные с нефтегазовой промышленностью, — заявил Сареа.

В сентябре 2019 года удар по нефтеперерабатывающим объектам компании Saudi Aramco был приписан именно силам хуситов, однако детальные исследования свидетельствовали о том, что запущенные беспилотники выполняли отвлекающую роль, а наиболее чувствительный урон был нанесён крылатыми ракетами, летевшими сложной, ломаной траекторией. Комбинированную атаку тогда назвали попыткой иранского руководства повысить ставки в разговоре с США и навязать свои правила в экспорте энергоресурсов в условиях санкций.

Тогда нападение на нефтепром королевства стало причиной для резкого скачка на нефтяном рынке и, как следствие, для повышения цен. Велика вероятность, что повторение такого же сценария повлияет на ход нынешней ценовой войны, разгоревшейся на фоне распространения коронавируса нового типа, и ненадолго повысит стоимость сырья, что принципиально важно для России. Однако Иран, для которого в условиях международных санкций нефтяная промышленность перестала иметь значение, вряд ли стал бы отдавать хуситам подобное распоряжение — даже если допустить, что они находятся у Тегерана в прямом подчинении. Пандемия, наоборот, толкает Иран на более осторожные и дипломатичные шаги, которые в долгосрочной перспективе могут принести свои — мирные — дивиденды.