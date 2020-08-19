Израилю предсказывают потерю военного превосходства

Нормализация отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) не изменила позиции истеблишмента еврейского государства по поводу продажи американского высокотехнологичного оружия арабам. По крайней мере, в этом уверяют представители военной и политической элиты еврейского государства. Повод для обсуждения дали сообщения в ивритоязычных СМИ о тайном согласии премьер-министра Биньямина Нетаньяху при заключении сделки на военное усиление Эмиратов.

О том, что Израиль в действительности не заинтересован в продажах продвинутой американской техники в ОАЭ, несмотря на соглашение о нормализации отношений, сообщили источники Haaretz. Сразу несколько высокопоставленных собеседников издания выразили тревогу в связи с поступившими сведениями о том, что в ходе подготовки к сближению между еврейским государством и аравийской монархией Биньямин Нетаньяху и глава МОССАД Йоси Коэн могли пообещать Эмиратам больше не блокировать продажу им оружия из США.

Из слов источников Haaretz следует, что позиция израильского истеблишмента по поводу продажи высокотехнологичного оружия арабским странам всё равно не изменилась: ряд вооружений, в том числе самолёты F-35, может серьёзно изменить баланс сил в регионе и лишить Израиль качественного военного превосходства, поэтому военная и политическая элита еврейского государства по-прежнему будет противостоять поставкам американской техники в аравийские столицы.

Тема закулисных обещаний Нетаньяху действительно взбудоражила израильское общественное мнение. Ряд местных СМИ сообщил , что договорённости о нормализации отношений действительно могут включать пункт, который позволит ОАЭ беспрепятственно закупать F-35 у Америки. По этим данным, администрация президента США Дональда Трампа уже «намерена продать» Абу-Даби эти истребители и продвинутые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

С ответным заявлением пришлось выступать канцелярии Нетаньяху.

Исторический мирный договор между Израилем и ОАЭ не содержит согласия Израиля на какую-либо сделку по продаже оружия между США и ОАЭ. В мирном договоре с ОАЭ нет ни одного пункта по этому вопросу, и США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного преимущества, — говорится в сообщении канцелярии.

Как известно, обязательство обеспечивать превосходство Израиля американцы взяли на себя после войны Судного дня.

Эли Коэн Ofir Abe/wikimedia.org

Министр разведки Израиля Эли Коэн также сообщил, что не слышал о каких-либо переменах в позиции еврейского государства по поводу недопустимости продажи США продвинутых и стратегических типов вооружений ОАЭ.

В случае, если Нетаньяху осмелился согласовать за спиной у общественности соответствующий пункт сделки, это не может не заинтересовать Египет, которому долгое отказывали в приобретении американских истребителей по той же причине — необходимости сохранять превосходство Израиля. Попытка продать германские субмарины ThyssenKrupp египтянам ранее стала предметом тщательного расследования в рамках «дела 3000» о коррупции, которое напрямую касается Нетаньяху.

В конце концов, оформляя сделку о сближении Израиля и Эмиратов, глава израильского правительства заботился главным образом о своём политическом будущем: до настоящего времени двум странам удавалось сотрудничать в регионе и без заключения официальных пактов. Согласование сделки ещё и в ущерб национальным интересам еврейского государства может стать отягчающим обстоятельством, которое сыграет против репутации и позиций премьера.