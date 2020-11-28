Израильский министр «понятия не имеет», кто убил иранского учёного-ядерщика

https://static.news.ru/photo/31d5bdaa-31ae-11eb-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Цахи Анегби Фото: Tzachi.Hanegbi.RU/facebook.com

Близкий соратник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по партии «Ликуд», министр по делам поселений Цахи Анегби заявил, что не знает, кто стоит за убийством учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, являвшегося главой исследовательского центра при Министерстве обороны Ирана.

Кто это сделал, я понятия не имею. Дело не в том, что я не могу говорить из-за опасений ответственности, я действительно понятия не имею, — сказал Анегби в эфире N12.

Иранский физик-ядерщик был убит 27 ноября. Сначала рядом с его машиной взорвался другой автомобиль, а потом Фахризаде расстреляли. Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили ответить на убийство. В Евросоюзе осудили произошедший теракт, власти Сирии обратились в ООН с просьбой принять меры.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что убийство Фахризаде может стать поводом для начала войны на Ближнем Востоке. По его мнению, развитие ситуации зависит от действий Ирана и реакции международного сообщества.

Как сообщал NEWS.ru, американские СМИ при этом считают, что видный учёный давно был «целью номер один» для израильской разведки МОССАД. Якобы спецслужбы стоят за серией убийств иранских учёных 10 лет назад, в числе которые были некоторые заместители Фахризаде.