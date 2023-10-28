Израильский истребитель атаковал объект в Ливане и попал на видео

Фото: twitter.com/IAFsite

Армия обороны Израиля в ночь на 28 октября атаковала с воздуха военный объект в Ливане, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале. Удар был нанесен в ответ на попытку военного крыла шиитской партии «Хезболла» запустить ракеты по территории Израиля.

Вчера террористы «Хезболлы» попытались запустить ракеты по израильской территории. Ракеты упали в Сирии. Ночью в ответ истребитель ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, — указано в сообщении.

Утром 28 октября «Хезболла» сообщила, что ведет ожесточенные бои с израильскими военными. Местом столкновений назван север палестинской территории. До этого «Хезболла» заявляла о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном. Тогда ей удалось поразить пять военных позиций противника. Также был нанесен урон командно-наблюдательному пункту в Садехе и армейским казармам в Зераите и Мискаваме.

Накануне Армии обороны Израиля объявила об обстрелах со стороны Ливана. Пресс-служба ВС Израиля уточнила, что под ударом оказался пост ЦАХАЛ рядом с населенным пунктом Авивим и кибуцем Мисгав Ам на севере страны. В результате атаки никто не пострадал, но по источнику атаки открыли ответный огонь.