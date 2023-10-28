Бойцы «Хезболлы» сообщили о столкновениях с войсками Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла» ведет ожесточенные бои с израильскими военными, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал военно-информационной службы движения. Местом столкновений назван север палестинской территории.

На севере оккупированной палестинской территории происходят ожесточенные столкновения между бойцами «Хезболлы» и войсками сионистского режима, — отмечается в сообщении.

«Хезболла» прежде заявляла о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном. Тогда ей удалось поразить пять военных позиций противника. Также был нанесен урон командно-наблюдательному пункту в Садехе и армейским казармам в Зераите и Мискаваме.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что Тель-Авив в настоящее время сосредоточен на действиях вокруг сектора Газа и не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Ливаном. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к любым сценариям.

Ранее сообщалось, что бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) отразили попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. ЦАХАЛ вытеснили из Газы после того, как армия попала в засаду отрядов палестинского сопротивления. Несколько израильских бронемашин были подбиты противотанковыми ракетами.