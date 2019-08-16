Армия Израиля зафиксировала запуск трёх ракет с территории сектора Газа по территории страны.
Система противоракетной обороны «Купол» смогла сбить две из них, сообщается на
Ранее News.ru писал, что сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местное население о возможных ракетных обстрелах с территории сектора Газа.
16 августа система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Это произошло после того, как сирены воздушной тревоги прозвучали в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот.