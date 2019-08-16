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Армия Израиля зафиксировала запуск трёх ракет с территории сектора Газа по территории страны.

Система противоракетной обороны «Купол» смогла сбить две из них, сообщается на сайте Армии бороны страны.

Ранее News.ru писал, что сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местное население о возможных ракетных обстрелах с территории сектора Газа.

16 августа система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Это произошло после того, как сирены воздушной тревоги прозвучали в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот.