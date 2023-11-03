Израильская армия вступила в ближние бои с ХАМАС в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля вошли в город Газа и вступили в ближние бои с членами движения ХАМАС, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари. По его словам, подразделения израильской армии продвигаются по городу в сопровождении саперов. Они нейтрализуют взрывные устройства, установленные по маршруту следования.

Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом, — рассказал бригадный генерал Хагари.

Отмечается, что подразделения Армии обороны Израиля продвигаются вперед при поддержке авиации и морской артиллерии. Они помогают уничтожать пункты управления палестинского движения, а также места пуска ракет.

Представители пресс-службы Армии обороны Израиля ранее заявили, что в ночь на 3 ноября военная авиация нанесла удары по зданиям движения ХАМАС в секторе Газа. В результате атаки погибли бойцы палестинской организации. В ходе боевых действий также был ликвидирован командир батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафа Далул. Как утверждают в израильской армии, Далул принимал центральное участие в управлении боевыми действиями, направленными против ЦАХАЛ. В ходе обысков, прошедших в районе Бейт-Хануна, солдаты армии Израиля также обнаружили оружие, разведывательные материалы и средства связи.