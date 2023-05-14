Израиль завершил операцию «Щит и стрела» в секторе Газа Нетаньяху: верхушка движения «Исламский джихад» была уничтожена в секторе Газа

Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press

Военная операция «Щит и стрела» в секторе Газа, проводимая Израилем, завершена, заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху. Вся верхушка палестинского радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) была ликвидирована. Об этом Нетаньяху рассказал, выступая на еженедельном заседании правительства, передает ТАСС.

Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад». <...> При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку «Исламского джихада» в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов «Джихада», склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое, — заявил Нетаньяху.

По словам премьера, операция была завершена еще вечером 13 мая. Начата она была 9 мая в ответ на обстрелы израильских территорий. За пять дней противостояния радикалы из сектора Газа выпустили более 1 200 ракет по Израилю.

В ЦАХАЛ заявляли, что главной целью являются пусковые ракетные установки, размещенные на территории эксклава. 11 мая во время ударов со стороны Израиля по территории сектора Газа погибли минимум 25 человек, среди них не только члены группировки, но также гражданские лица, включая детей.