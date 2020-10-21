Израиль стал центром притяжения арабской нефти

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) приступили к переговорам по поводу нефтепровода Эйлат — Ашкелон, который соединяет Красное море со Средиземным. Долгое время этот проект бойкотировался странами Персидского залива, однако теперь арабо-израильская нормализация сделала возможным подключение аравийских монархий к транзитной линии. Подобная ситуация снижает необходимость в египетском Суэцком канале.

О том, что израильская компания Europe Asia Pipeline Co (EAPC) и базирующаяся в ОАЭ MED-RED Land Bridge Ltd подписали меморандум, который касается сотрудничества в сфере транспортировки сырья, говорится в заявлении EAPC. Договорённости стали возможны после того, как еврейское государство и аравийская монархия заключили сделку о нормализации дипломатических отношений.

EAPC отвечает за трубопровод Эйлат — Ашкелон, который был построен Израилем и Ираном в 1960-х. Его мощность достигает 600 тысяч баррелей в день, а объём резервуаров для хранения приближается к цифре почти в 23 млн баррелей. Именно к нему, как пишет Bloomberg, вероятно, получат доступ Эмираты. Большая часть нефти, которая отправляется из Персидского залива на западные рынки, до настоящего времени поставлялась либо через Суэцкий канал, либо по египетскому трубопроводу Sumed.

Сейчас на фоне арабо-израильской нормализации открылось большое пространство для энергетических сделок между странами Персидского залива и Израилем — начиная с инвестиций в сам израильский трубопровод и заканчивая его адаптацией к транспортировке природного газа или подключением к аравийским ниткам. Бывший посол США в Омане Марк Сиверс утверждает , что у Эмиратов теперь есть «огромный потенциал для всех видов бизнеса».

Нефтяной терминал в Эйлате wikipedia.org

Израильский нефтепровод. построенный более 60 лет назад, представлял собой масштабный национальный проект, который был нацелен на обеспечение энергоснабжения еврейского государства и Европы после Суэцкого кризиса 1956 года. Однако свои коррективы в его использование внесла Исламская революция в Иране, и Тегеран лишился доступа к трубе. В 2015 году швейцарский суд обязал Израиль выплатить Исламской Республике компенсацию в размере около $1,1 млрд в качестве доли от совместного владения трубопроводом за период, предшествовавший разрыву отношений в 1979 году. Однако еврейское государство платить отказалось.

Преимущество израильского трубопровода перед египетским Суэцким каналом заключается в способности терминалов в Ашкелоне и Эйлате принимать гигантские супертанкеры, которые сегодня играют огромную роль в процессе транспортировки нефти. Эти суда, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти, слишком велики, чтобы пройти через египетский канал. Кроме того, по словам экспертов, при том, что плата за движение в одну сторону через Суэц достигает $300–400 тысяч, израильская труба может обеспечить значительную скидку заинтересованным сторонам. Не исключено, что как только будут устранены все формальные барьеры на пути использования территории Израиля в качестве перевалочного узла, бизнес аравийских монархий будет набирать обороты.

Не стоит забывать о том, что за ОАЭ могут последовать и другие члены Совета сотрудничества государств Персидского залива, такие как Бахрейн и Оман. Это даёт более ощутимый фундамент для политического сближения — более прочный, чем сотрудничество в сфере разведки. Вопрос заключается лишь в том, с какими последствиями придётся столкнуться Египту — одному из ближайших партнёров аравийских монархий в Северной Африке.