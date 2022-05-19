Израиль считает, что следующая война с ХАМАС будет «экстремально жестокой» Исламское движение сопротивления может перенести боевые действия в израильские города, задействовав проживающие там группы палестинцев

Фото РИА Новости

Нападения на мечеть аль-Акса, рейды на палестинские города, убийство журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу-Акле, избиение израильскими военными тех, кто нес гроб на ее похоронах — все это не прошло бесследно, считают израильские военные аналитики. В случае если с ХАМАС вспыхнет новая война (начало которой лишь вопрос времени), главной ареной боевых действий станет отнюдь не защищенное «Железным куполом» небо или граница Израиля с сектором Газа, а города внутри Израиля.

Крах внутрипалестинской дихотомии

До противостояния Израиля и ХАМАС в мае 2021 года — оно стало необычайно ожесточенным даже для беспокойного Ближнего Востока — бытовало мнение, что израильские арабы — палестинцы с израильским гражданством, обладающие широким перечнем прав, по большей части отказались от палестинского дела (обретения независимости). Считалось, что большинство израильских арабов к 2021 году уже полностью интегрированы в израильское общество и не представляют особой угрозы. Кроме того, ставка делалась и на разобщенность внутри арабского общества — между палестинскими беженцами с одной стороны и жителями сектора Газа и Западного берега, а также израильскими арабами, имеющими паспорта еврейского государства, с другой присутствует взаимная неприязнь. Палестинцы без гражданства немного завидуют своим более удачливым братьям и обвиняют их в том, что они «продались сионистам». Плюс к этому более светские израильские арабы недолюбливают излишний фундаментализм и религиозность жителей Газы.

Однако, к удивлению как израильтян, так и самих палестинцев, в ходе масштабной войны год назад израильские арабы не остались в стороне, заставив Израиль обращать внимание не столько на ракеты ХАМАС, летящие из сектора Газа, сколько на угрозу, возникшую в их собственных городах.

Так, в мае 2021 года театром боевых действий стали города с существенным населением израильских арабов вроде Иерусалима, Хайфы, Лода и Беэр-Шеве. Сначала арабы выходили на демонстрации, а когда завязались стычки с израильтянами, конфликт перерос в поджоги и перестрелки. Доходило до того, что соседи по дому стреляли друг в друга, превратив палестино-израильский конфликт из межнационального в гражданский.

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ЦАХАЛ готовится к беспорядкам в городах

В прошлом году напряжение между палестинцами и израильтянами быстро стало переходить в обстрелы — выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах, несколько израильских маршей с криками «смерть арабам» — и вот ХАМАС уже запускает ракеты. В этом же году возмущение пока не идет дальше демонстраций и продолжает накапливаться. Казалось бы, израильтяне уже напали на мечеть аль-Акса и за 2022 год убили в пять раз больше палестинцев, чем за аналогичный период прошлого года (1 января — 15 апреля), а все ограничилось небольшими стычками. По мнению аналитиков из израильской армии, все эти противоречия копятся и ясно дадут о себе знать в ближайшей войне с Газой, где главными акторами боевых действий наравне с ХАМАС станут «бомбы замедленного действия» в лице палестинцев внутри Израиля.

ЦАХАЛ уже сейчас репетирует сценарии реагирования на беспорядки в городах, которые по массовости, как ожидается, превысят прошлогодние как минимум вдвое. Армия Израиля стремится, чтобы ее подразделения и патрули появлялись на улицах еще до возникновения беспорядков. Также в идеале израильские силы хотят, чтобы даже при возникновении масштабных стычек и протестов дороги между городами не перекрывались.

Параллельно ЦАХАЛ проводит операцию «Сломить волну», целью которой является предотвращение нападений палестинцев на израильтян после последних событий.

И хотя ХАМАС все еще оправляется от предыдущей войны и, вероятно, пока не способен предпринять решительных действий, по крайней мере, так заявляет израильская военная разведка, ЦАХАЛ все равно планирует развертывать дополнительные войска и продолжать призыв резервных сил.

1111 ракет за Ясира Арафата

Тем временем ХАМАС хоть и зализывает раны после войны 2021 года, но от воинственных лозунгов и призывов не отказывается. Яхья Синвар, лидер организации в секторе Газа и один из основателей военного крыла ХАМАС — «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам», с началом роста напряженности в апреле призывает палестинский народ быть готовым к крупномасштабной войне, а 2 мая он дал приказ привести подразделения ХАМАС боевой готовности. Синвар даже описал первую фазу будущей войны, заранее предупреждая Израиль.

«Первый залп, который мы запустим в следующем сражении, будет состоять из 1111 ракет. Это число символизирует дату мученической смерти лидера Ясира Арафата (бывший лидер ФАТХ и икона палестинского сопротивления. — NEWS.ru), поэтому мы назовем его «залпом лидера Абу Аммара (псевдоним Арафата. — NEWS.ru)», — заявил Синвар.

Если руководство ХАМАС допускает такие заявления сугубо для поддержания имиджа защитников Аль-Аксы, то весомая часть рядовых бойцов и правда рвется в бой. Воинственный настрой связан с тем, что, несмотря на тяжелые потери, понесенные Газой после войны 2021 года (на восстановление анклава, по оценкам ООН, необходимо $485 млн), ХАМАС считает, что противостояние в 2021 году окончилось его победой. Палестинская трактовка событий гласит, что благодаря специально разработанной тактике ХАМАС Израиль был вынужден признать поражение. Суть стратегии сводилась к одновременному запуску ракет с разных направлений, вынуждая «Железный купол» работать на максимум. К тому же часть запущенных ракет были пустышками, призванными израсходовать дорогостоящие израильские запасы. Так, спустя 11 дней войны Израиль опустошил свои резервы и «побежал к Египту просить посредничества в переговорах о прекращении огня», заявил ХАМАС.

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Исламский джихад роет окопы

Тем временем «Палестинский исламский джихад»* не отличается громкими высказываниями. Вместо этого он расширяет сеть подземных тоннелей под Газой, в просторечье «Газа-метро». Этот подземный город, оснащенный складами, вентиляцией и освещением, служит не только транспортной развязкой для боевиков, но и помогает им незаметно похищать израильских солдат.

После нескольких громких случаев похищений Израиль установил вдоль границы глубокую железную подземную стену, однако строители «Газы-метро» не унывают и говорят, что в нужный час мир увидит, была ли эта мера эффективной или нет.

Палестино-израильский конфликт на своем веку видел две масштабные интифады, когда все палестинцы массового восставали против Израиля. После первого (1987) и второго (2000) восстания ХАМАС еще несколько раз объявлял войну, однако интифадами они не стали ввиду отсутствия массовости. А причислять относительно мелкие столкновения к сакральному понятию интифады палестинцы не хотят. Впрочем, учитывая последние события и предположения израильской армии, новая волна напряженности вполне может привести к эпохальной третьей интифаде, которую, впрочем, предсказывают не первый год.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.