Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:18, 30 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщается на сайте Минздрава страны. Со временем список лабораторий планируется расширить.
Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России, — говорится в сообщении.
При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.
В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.
Ранее власти Израиля признавали у российских туристов только те серологические анализы, которые выполнялись в местном аэропорту.
Как сообщалось, что Израиль упростил въезд для туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По словам министра туризма страны Константина Развозова, теперь в государство можно попасть по справке о наличии антител. Въезд для привитых «Спутником V» Израиль открыл 9 января, помимо сертификата туристам был необходим ещё ряд документов.