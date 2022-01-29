Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»

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Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в Объединённые Арабские Эмираты с первым в истории официальным визитом. В ОАЭ у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Аль Нахайяном и премьер-министром страны и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.

Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединённые Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, —...