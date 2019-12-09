https://static.news.ru/photo/75154c18-19a7-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Израиль рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки в случае аннексии долины Иордана. Иерусалим намерен обсудить распространение суверенитета еврейского государства на регион с администрацией главы США Дональда Трампа.

Я хочу, чтобы американцы признали наш суверенитет в долине реки Иордан, это важно, — цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху издание «Макор Ришон».

Законопроект о присоединении Иорданской долины к Израилю нарушит резолюции Совбеза ООН. 18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне больше не считают незаконными поселения израильтян на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху поблагодарил американские власти за это.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о присоединении Иорданской долины к Израилю нарушит резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.