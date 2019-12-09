https://static.news.ru/photo/e31f1f6c-19bc-11ea-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль не исключает возможность проведения крупной операции в секторе Газа, если ракетные обстрелы на территории страны продолжатся, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, израильские власти не будут заключать договорённостей о прекращении огня в секторе Газа, пока не прекратятся атаки.

Если же обстрелы продолжатся, будет проведена убедительная операция, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что истребители и вертолёты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа. В результате пострадали двое палестинцев. Атака стала ответом на удар по территории Израиля. Из палестинского анклава были выпущены три ракеты, которые перехватила система ПРО «Железный купол».