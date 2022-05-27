Изловили шайтана? Что известно об аресте халифа ИГ в Стамбуле Ожидается, что о поимке террориста объявит сам Эрдоган

Фото AP/TASS

Несколько турецких СМИ заявили, что в Стамбуле задержали главу «Исламского государства» (ИГ)* — амира аль-му’минин (повелителя правоверных) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши. Если верить агентствам, в ближайшие дни арест халифа официально подтвердит и прокомментирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Какой-то неправильный халиф

До сих пор неизвестно, точно ли задержанный сам Абу аль-Хасан или другой высокопоставленный игиловец.

Мы не можем подтвердить сообщения об аресте аль-Курайши. Очевидно, мы изучали этот вопрос весь день, но мы просто не в том положении, чтобы фактически подтвердить эти сообщения из прессы, — высказал скепсис пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Агентство Bloomberg также не сумело подтвердить личность арестованного, однако несколько турецких политиков сообщили, что задержанный действительно Абу аль-Хасан.

Детали операции по поимке Абу аль-Хасана стали известны благодаря турецкому журналисту Тойгуну Атилла, у которого есть связи в турецкой полиции. Атилла пишет, что исламиста задержали на прошлой неделе, после того как за ним несколько дней велось пристальное наблюдение со стороны антитеррористической полиции и разведки Турецкой Республики. В итоге органам безопасности вроде бы удалось без штурма захватить дом, в котором проживал террорист, и допросить его, получив крайне важные сведения о террористической организации. Но детали ареста звучат по меньшей мере удивительно, учитывая, как заканчивались все прошлые попытки международного сообщества поймать бывших главарей ИГ. Так, в 2019 году США провели операцию «Кайла Мюллер», в результате которой первый халиф Абу Бакр аль-Багдади был зажат в угол, где он, как было сказано в докладе проводивших задержание сотрудников американских спецслужб, «кричал, ныл и плакал», а затем взорвал себя с несколькими своими детьми. В 2022 году взорвал себя и второй глава «Исламского государства» — Абу Ибрахим, забрав с собой на тот свет минимум 12 человек, включая членов своей семьи.

Однако третий повелитель правоверных, Абу аль-Хасан, прервал традицию игиловской династии (все они относят себя к роду пророка Мухаммеда) не отдаваться в лапы врагов, предпочитая смерть себе и своим близким.

Абу Бакр аль-Багдади и Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши U.S. Department of Defense

Карьера в «Исламском государстве»

Определить, точно ли Турция задержала главу ИГ или кого-то еще, сложно как минимум потому, что никто достоверно не знает, как выглядит Абу аль-Хасан. Дело в том, что вступив в ИГ, боевики, можно сказать, прощаются со своей прошлой жизнью и выбирают себе новое имя. К тому же игиловцы, как правило, не обращаются друг к другу по имени, а используют клички. Даже у простого игиловца есть целый список позывных и имен, чтобы разведкам было сложнее их найти и идентифицировать. Так, гражданин Великобритании Александр Котей, вступив в ИГ и поехав воевать за халифат, стал Джихадистом Джорджем. Отсюда и неясность с лидером ИГ. Возможно, что некий игиловец взял себе имя Абу аль-Хасан и приставил туда фамилию аль-Хашеми аль-Курайши, которая даровала ему титул Сейида — потомка исламского пророка (Курейши — племя Пророка, Хашеми — клан Пророка).

Основываясь на списке главных кандидатов на титул халифа, ряд расследований установили, что за личностью Абу аль-Хасана, наиболее вероятно, стоит Джума Авад аль-Бадри (также известный как Абу Зейд аль-Ираки) — родной брат первого идеолога ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Известно, что Аль-Бадри был членом иракском армии Саддама Хусейна и попал в экстремистскую группировку еще в 2003 году. По словам экспертов, Авад аль-Бадри почти всегда находился рядом с аль-Багдади, будучи его «постоянным спутником». Авад аль-Бадри успел побывать личным религиозным советником аль-Багдади, возглавить совет старейшин ИГ — шуру, в полномочия которого входило избрание наследного халифа, занять должность главы суда справедливости и жалоб, курировать образовательную программу для детей террористов, а также стать ответственным за решение различных религиозных вопросов. Такой богатый послужной список и, что важнее, родство с самим аль-Багдади явно делает Авада аль-Бадри главным претендентом на престол халифа и личность Абу аль-Хасана.

Игиловцы и турки выясняют отношения

В ходе гражданской войны в Сирии ИГ начало атаковать курдов, стремящихся к созданию курдского государства, в том числе и на территории Турции.

Террористы считали, что их операции против курдов пошлют Турции «дружественный сигнал». Руководство «Исламского государства» решило, что раз они убивают курдов, то Турция либо закроет глаза на деяния ИГ, либо вовсе поддержит их в борьбе с общим врагом. Но надежды игиловцев не оправдались. Впервые турецкие силы лоб в лоб столкнулись с боевиками ИГ в ходе операции «Щит Евфрата» в 2016 году, когда турки вытеснили террористов из нескольких сирийских городов недалеко от турецкой границы.

А в последние месяцы Турция открыла настоящий сезон охоты на джихадистов, устраняя их ячейки, задерживая членов ИГ, затрудняя им въезд и выезд между Сирией и Турцией. Так, 17 мая турецкие силы арестовали минимум 10 иностранных граждан по подозрению в принадлежности к ИГ. В марте в ходе другой контртеррористической спецоперации турецкие силы безопасности устроили рейд на 11 домов и арестовали шесть подозреваемых боевиков.

Но связи между ИГ и Турцией все же остались, особенно у финансистов. В прошлом году США наложили санкции на Аляа Ханфура, которому принадлежали компании Al-Fay Company и Idris Ali Awad al-Fay в Турции. Через счета этих компаний иностранные доноры переводили деньги «Исламскому государству».

Сейчас, по всей видимости, высшее руководство халифата тоже перебралось в Турцию, но, учитывая арест Абу аль-Хасана, им, вероятно, придется искать новое убежище. Ранее, в июне 2021 года, турецким силам безопасности удалось арестовать Кассема Гюлера, известного под псевдонимом Абу-Усама аль-Турки, который был главой «вилайята (так игиловцы называют провинции. — Прим. NEWS.ru) Турция» и нес ответственность за распространение ИГ в Турции.

Reinhold Schrank/imagebroker.com/Global Look Press

Семена упадка дали плоды

В настоящее время «Исламское государство» практически утратило свои позиции на Ближнем Востоке. Примерно три года назад был разбит их последний оплот в городе Багхуз на границе Ирака и Сирии. Иракцы сейчас проводят масштабную военную операцию «Железный молот» против оставшихся в стране боевиков.

Территориальные потери «Исламского государства» сильно отразились на положении его лидеров. Так, первый халиф аль-Багдади до своей смерти в 2019-м считался в своей общине влиятельным и уважаемым лидером. Его преемник Абу Ибрахим уже жил на крыше в доме у простого водителя грузовика и даже получил неофициальное прозвище Пропавший Халиф. Третий глава организации, Абу аль-Хасан, успел только пообещать отомстить за своих предшественников и устроить пару терактов, прежде чем попал в плен к туркам.

Теперь халифат, можно сказать, вернулся к корням и снова стал подпольной исламистской организацией, со спящими ячейками по всему миру. Впрочем, хотя он больше не контролирует огромную территорию, как это было на его зените могущества (между 2014 и 2018 годами, когда под знаменем халифата находились обширные территории Сирии и Ирака), группировка все еще представляет угрозу, особенно в Ираке, Сирии и Афганистане. Так, например, в четверг ИГ взяло на себя ответственность за серию взрывов в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, в результате которых погибли как минимум 16 человек. Также ИГ взяло ответственность за два нападения с холодным оружием в Израиле в марте.

* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.