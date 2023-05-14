Избирателям в Турции запретили пользоваться телефонами Hürriyet: гражданам Турции запретили пользоваться телефонами на выборах

Фото: Дмитрий Ласенко/NEWS.ru

Гражданам Турции запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами связи в кабинах для голосования на президентских выборах, сообщает газета Hürriyet. Также в ограничительный список попали видеомагнитофоны, фотоаппараты и кинокамеры. В случае нарушения данного правила гражданин может быть оштрафован, утверждают авторы материала.

Избирателю запрещается входить в закрытое помещение для голосования с видеомагнитофоном или устройствами связи, такими как мобильные телефоны, фотоаппараты или кинокамеры, и существует штраф, если такие устройства присутствуют, их можно оставить за пределами помещения, а позднее вернуться за ними, — говорится в тексте.

У граждан Турции будет всего одна возможность заполнить свой избирательный бюллетень, в случае ошибки он будет признан недействительным. При этом избирателям рекомендуют не передавать его в третьи руки, и самостоятельно бросать его в урну, предварительно положив бюллетень в конверт.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции начались 14 мая в 8:00. Они продлятся сутки. В итоговый список кандидатов вошли действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представитель объединенного оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. Он подчеркнул, что пришел к власти демократическим путем.