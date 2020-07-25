Истребители США дважды сблизились с иранским лайнером над Сирией

https://static.news.ru/photo/7af209fa-cf4b-11ea-8175-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-15 Фото: Qian Baihua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские истребители в течение шести минут дважды сближались с иранским пассажирским самолётом в небе над Сирией.

Как сообщает телеканал Press TV, истребители ВС США вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании.

Ранее в четверг, 23 июля, два истребителя вплотную приблизились к иранскому пассажирскому лайнеру авиакомпании Mahan Air. Самолёт летел в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута, однако три пассажира и несколько членов экипажа пострадали в результате манёвров.

Заявление Пентагона гласит, что американские самолёты выполняли задание в рамках операции «Непоколебимая решимость». Операция проводится в Сирии в районе зоны Эт-Танф группой стран во главе с США.

Как сообщал NEWS.ru ранее, официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан заявил, что истребитель F-15 ВВС США держался на безопасной дистанции от пассажирского лайнера иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией.

По словам Урбана, когда пилот убедился в том, что воздушное судно — пассажирский самолёт, он увеличил дистанцию с ним. Он добавил, что визуальный осмотр авиалайнера был проведён для обеспечения безопасности американских военных на базе в районе Эт-Танф.