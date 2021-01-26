Иранские власти заявили о снижении напряжённости в мире после ухода Трампа

https://static.news.ru/photo/50dd13e6-5fcc-11eb-a816-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Напряжённость в мире уменьшилась после ухода Дональда Трампа с поста глав Соединённых Штатов, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

С уходом администрации Трампа мир вышел из напряжённого состояния, — сказал он.

По его словам, теперь в международной атмосфере наблюдается новая обстановка, передаёт информационный портал иранского правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран внёс в свой чёрный список Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу Минфина Стивена Мнучина и ряд бывших официальных лиц. Решение было принято в связи с «террористическими действиями США в регионе», поддержки терроризма и подрыва безопасности в мире.

Трамп 19 января подписал указ, предусматривающий запрет на госзакупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих, программного обеспечения к ним у «стран — противников» США. К ним отнесены Россия, КНДР, Иран, КНР, а также другие иностранные государства или регионы.