https://static.news.ru/photo/daba8482-e4e8-11e9-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Тегеран принял решение усилить безопасность на своих нефтяных объектах. Об этом сообщил в ходе Российской энергетической недели (РЭН) министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Отвечая на вопрос о дополнительных мерах безопасности, Зангане подчеркнул, что «мы всегда должны быть очень осторожны», передаёт ТАСС .

Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе, — отметил он.

Политик добавил, что в ходе РЭН проведёт двустороннюю встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео обвинил Иран в перекачке нефти у берегов Сирии для дальнейших поставок сырья в указанную страну, писал News.ru.