Тегеран принял решение усилить безопасность на своих нефтяных объектах. Об этом сообщил в ходе Российской энергетической недели (РЭН) министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
Отвечая на вопрос о дополнительных мерах безопасности, Зангане подчеркнул, что «мы всегда должны быть очень осторожны», передаёт
Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе, — отметил он.
Политик добавил, что в ходе РЭН проведёт двустороннюю встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео обвинил Иран в перекачке нефти у берегов Сирии для дальнейших поставок сырья в указанную страну, писал News.ru.
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