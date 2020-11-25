Иран предупредил Ирак о готовности Трампа к «прощальной» войне

Иранская военная элита предупредила шиитские группировки в Ираке о готовности уходящей администрации главы США Дональда Трампа к масштабной операции на Ближнем Востоке и потребовала от них в обязательном порядке прекратить обстрелы американских военных и дипломатических объектов. Об этом, в частности, шла речь во время экстренного визита командующего силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции Исмаила Каани в Ирак.
О двухдневной поездке Каани сообщили
В ходе переговоров с командирами различных шиитских формирований, которые считаются лояльными Ирану, и иракскими политиками он предупредил о готовности Белого дома развязать войну в регионе для того, чтобы отправить «подарок» администрации Джо Байдена, которая готовится принять власть.
Каани ясно дал понять, что Трамп хочет втянуть регион в открытую войну перед своим уходом, чтобы отомстить своим оппонентам за поражение на выборах, и не в наших интересах давать ему какой-либо повод для начала такой войны, — пересказал слова иранского генерала один из высокопоставленных командиров в Ираке.
По мнению командующего силами «Кудс», эскалация может быстро выйти за пределы Ирака и охватить весь ближневосточный регион.
Если между Ираном и Америкой разразится война, её последствия невозможно будет контролировать, и Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт и Иран станут полем битвы, — пересказал слова Каани один из источников MEE. — Какой смысл в нападении на посольства, если ценой становится риск для интересов всех этих стран? Поэтому все атаки, направленные на позиции США в регионе, должны быть прекращены.
После этого Каани посетил «зелёную зону» Багдада.
Источники MEE не уточняют, на чём основывается уверенность иранской военной элиты в готовности Трампа к «прощальной» эскалации — на собственных разведывательных данных или на сообщениях западных СМИ. Ранее американские издания
Ирак остаётся одной из возможных арен для эскалации, учитывая, как глубоко Тегеран проник в различные сферы. Шиитские группировки, которые также считаются иранским «активом», в течение последних месяцев регулярно обстреливали американские объекты в республике с целью посеять хаос и неопределённость.
Поводом для визита Каани, как сообщается, стал обстрел «зелёной зоны» Багдада, в ходе которого погиб ребёнок и были ранены ещё пятеро мирных жителей. Командующий силами «Кудс» прибыл в иракскую столицу на следующий день после инцидента, чтобы «лично проконтролировать» группировки. Не исключено, что причиной для обеспокоенности Тегерана служит неоднородность взглядов различных иракских командиров на то, как стоит вести себя с американцами в Ираке. Всегда есть риск, что низшее звено шиитских боевиков может оказать неповиновение иранским стратегам и нанести болезненный удар по интересам США.
То, закончится ли перемирие в Ираке, вероятно, будет зависеть от первых инициатив Байдена на Ближнем Востоке. От него ждут восстановления диалога с Тегераном.