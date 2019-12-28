Заместитель командующего и глава штаба армии Хабибулла Саяри предупредил, что все разведывательные аппараты, обнаруженные в районе начавшихся 27 декабря учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены.
Он акцентировал внимание на том, что Тегеран демонстрировал ранее свою способность пресекать шпионские действия, а на этот раз многие страны хотят быть в курсе происходящего на учениях,
Мы уничтожим любое разведывательное средство в зоне учений, будь то летательный аппарат или морское судно, — пообещал глава штаба.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран хотят избавиться от сирийцев, проживающих в провинции Идлиб.
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