https://static.news.ru/photo/5873d3f4-29f6-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Заместитель командующего и глава штаба армии Хабибулла Саяри предупредил, что все разведывательные аппараты, обнаруженные в районе начавшихся 27 декабря учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены.

Он акцентировал внимание на том, что Тегеран демонстрировал ранее свою способность пресекать шпионские действия, а на этот раз многие страны хотят быть в курсе происходящего на учениях, передаёт агентство Tasnim.

Мы уничтожим любое разведывательное средство в зоне учений, будь то летательный аппарат или морское судно, — пообещал глава штаба.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран хотят избавиться от сирийцев, проживающих в провинции Идлиб.