Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран хотят избавиться от сирийцев, проживающих в провинции Идлиб.

Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! — написал политик в Twitter.

По его словам, турецкое правительство много делает, чтобы остановить эту «бойню».

Как писал NEWS.ru, сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов Сирии.

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