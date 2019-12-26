Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран хотят избавиться от сирийцев, проживающих в провинции Идлиб.
Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! — написал политик в Twitter.
По его словам, турецкое правительство много делает, чтобы остановить эту «бойню».
Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
December 26, 2019
Как писал NEWS.ru, сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов Сирии.
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