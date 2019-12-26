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В Соединённых Штатах продолжает распространяться проблема избыточного веса у населения. За ближайший десяток лет она накроет половину жителей страны. Такие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Согласно исследованию, к 2030 году 48,9% взрослых жителей США будут иметь диагноз «ожирение». В 29 штатах количество людей, страдающих этим недугом, превысит 50%. Во всей стране оно составит не менее...