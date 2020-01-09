https://static.news.ru/photo/b004e822-3308-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по потерпевшему крушение украинскому самолёту Boeing 737.

Поскольку пилоты украинского самолёта пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату, — цитирует Абедзаде агентство ИРНА.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Основными версиями произошедшего, по информации украинской стороны, стали поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Как ранее писал NEWS.ru, в Иране идёт расследование причин авиакатастрофы Boeing 737. Власти Исламской Республики считают, что самолёт мог разбиться из-за неполадок с двигателем. Специалисты авиаотрасли с этим не согласны.