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Участники акции протеста в Багдаде подожгли и выломали ворота посольства США и пошли на штурм. Персонал дипмиссии частично эвакуирован.

Как сообщает Independent, в районе посольства раздаются выстрелы и слышны звуки сирен. Для отражения атаки защитники дипломатического представительства применили слезоточивый газ.

URGENT

Plusieurs centaines de manifestants essaient d'attaquer l'ambassade #US en #Irak en réponse a la mort de plusieurs dizaines de militants de la #PMF . L'ambassadeur et le personnel a été évacués. La situation commence a sérieusement dégénérer en #Irak . pic.twitter.com/5i3yjFzBrl — Strategic News (@StrategicNews1) December 31, 2019

#BREAKING : Protesters break and set security gates of the US embassy on fire in #Baghdad



Security forces are being deployed #Iraq pic.twitter.com/Mw6qQQDDpK — Abhishek Dwivedi (@dwivedi344) December 31, 2019

#Irak Alors que la foule converge vers la #GreenZone , on signale que les forces de sécurité tirent des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants qui protestent devant l'ambassade des #EtatsUnis à #Bagdad #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/sXOejm3yro — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 31, 2019

По некоторым данным, в атаке на посольство принимают до тысячи человек. Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

Как сообщал NEWS.ru, «Катаиб Хезболла» 27 декабря обстреляла ракетами американскую военную базу возле иракского города Киркук. Один гражданин США из числа гражданских контрактников погиб, ряд военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по объектам группировки.