Участники акции протеста в Багдаде подожгли и выломали ворота посольства США и пошли на штурм. Персонал дипмиссии частично эвакуирован.
Как сообщает Independent, в районе посольства раздаются выстрелы и слышны звуки сирен. Для отражения атаки защитники дипломатического представительства применили слезоточивый газ.
URGENT Plusieurs centaines de manifestants essaient d'attaquer l'ambassade #US en #Irak en réponse a la mort de plusieurs dizaines de militants de la #PMF. L'ambassadeur et le personnel a été évacués. La situation commence a sérieusement dégénérer en #Irak. pic.twitter.com/5i3yjFzBrl
По некоторым данным, в атаке на посольство принимают до тысячи человек. Акции протеста в Багдаде были вызваны ударами США по объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла».
Как сообщал NEWS.ru, «Катаиб Хезболла» 27 декабря обстреляла ракетами американскую военную базу возле иракского города Киркук. Один гражданин США из числа гражданских контрактников погиб, ряд военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по объектам группировки.