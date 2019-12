Как сообщает Independent, в районе посольства раздаются выстрелы и слышны звуки сирен. Для отражения атаки защитники дипломатического представительства применили слезоточивый газ.

#BREAKING : Protesters break and set security gates of the US embassy on fire in #Baghdad



Security forces are being deployed #Iraq pic.twitter.com/Mw6qQQDDpK