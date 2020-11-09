Ирак готовится к вторжению со стороны Саудовской Аравии

Действующая в Ираке шиитская военно-политическая организация «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) объявила о закладке основы для создания фортификационных укреплений на границе с Саудовской Аравией. Несмотря на то что целью проекта декларируется борьба с террористическими элементами, меры выглядят неоднозначно на фоне очевидного желания Эр-Рияда восстановить работу находящегося в этом районе погранперехода Арар.
О том, что вблизи Арара создаётся пограничное укрепление,
Тем не менее ситуация выглядит неоднозначно на фоне желания властей Саудовской Аравии развить инфраструктуру погранперехода Арар, который оставался закрытым с 1990-х годов. Речь об открытии этого пункта велась ещё в 2019 году, однако развитие проекта было остановлено на некоторое время. Ожидалось, что транзит через Арар начнётся в ближайшее время. В сентябре глава Управления пограничных портов Ирака Омар Аднан аль-Ваэли принял у себя посла Саудовской Аравии в Багдаде Абдулазиза аль-Шаммари. Центральной темой была разблокировка Арара. На этом фоне глава саудовской дипмиссии говорил о необходимости стимулировать торговые связи с соседней страной. Как
Безусловно, проблема с безопасностью существует на границе давно. Именно террористическая угроза формально стала причиной того, что пять лет назад саудовские власти приступили к возведению мощного укрепрайона протяжённостью 900 км на границе с Ираком. В рамках начального этапа этой беспрецедентной по масштабу инициативы планировалось возведение контрольно-следовой полосы и других инженерных сооружений, которые было необходимо усилить высокотехнологическими системами наблюдения.
Однако тот факт, что нынешний фортификационный проект со стороны Ирака реализуется руками шиитской военно-политической организации, мгновенно вписывает ситуацию в контекст ирано-саудовского противостояния в регионе, которое не раз касалось Ирака как арены влияния. С учётом того, что саудовские инвестпроекты уже