ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон «сотней ракет»

Израильский город Ашкелон был обстрелян в пятницу утром «сотней ракет». Об этом заявило военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам».
Своё сообщение группировка
Бригады Аль-Кассам" сейчас наносят массированный ракетный удар с использованием 100 ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на нападения на мирных жителей и бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры, — написали боевики.
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
По данным министра здравоохранения сектора Газа, до 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по анклаву. Пострадали более 600 человек.