ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон «сотней ракет»

https://static.news.ru/photo/bd4566c6-01b5-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Израильский город Ашкелон был обстрелян в пятницу утром «сотней ракет». Об этом заявило военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам».

Своё сообщение группировка оставила в Telegram-канале.

Бригады Аль-Кассам" сейчас наносят массированный ракетный удар с использованием 100 ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на нападения на мирных жителей и бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры, — написали боевики.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По данным министра здравоохранения сектора Газа, до 109 человек увеличилось количество палестинцев, погибших за три дня в результате авиаударов со стороны Израиля по анклаву. Пострадали более 600 человек.