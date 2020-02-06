https://static.news.ru/photo/f782baa0-48b4-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jinipix/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС назвало наезд автомобиля на группу военнослужащих в Иерусалиме «ответом» на предложенную Вашингтоном «сделку века».

Сегодняшние события являются реакцией на ликвидационную сделку Трампа, — сказано в заявлении ХАМАС.

â UPDATE: The #IDF located the car involved in the #Jerusalem ramming attack in the Arab town Beit Jala 10 km from Jerusalem. Hamas released a message that âthe terror attack in Jerusalem and the demonstrations is in response to President Trumpâs peace plan. #Israel pic.twitter.com/Bd14qRPief — BELAAZ (@TheBelaaz) February 6, 2020

В результате наезда авто на людей пострадали 15 солдат, один из них находится в критическом состоянии. Полицейские расследуют случившееся как теракт, по их мнению, таран был совершён намеренно.

Как писал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания выступил резко против предложенной Штатами инициативы. Он назвал её попыткой ликвидации палестинского национального проекта.