ХАМАС атаковало Тель-Авив более чем 130 ракетами

https://static.news.ru/photo/c276d214-b286-11eb-9d93-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В ответ на авиаудары по сектору Газа бригада «Катаиб Кассам» из движения ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет. Об этом сообщил официальный представитель движения Сарая Аль-Кудс Абу-Хамза.

«Катаиб Кассам» выпустила по Тель-Авиву и его окрестностям более 130 ракет. <...> «Катаиб Кассам» призывает СМИ направиться в Тель-Авив и его окрестности, чтобы запечатлеть последствия ракетных ударов, — цитирует слова Аль-Кудса РИА Новости.

По информации агентства Associated Press, во вторник вечером в Иерусалиме сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, по некоторым данным, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления тревоги были слышны звуки взрывов.

Ранее Сарая Аль-Кудс заявлял, что бригады «Катаиб Кассам» нанесут удар в 21:00 в ответ на удары ВВС Израиля по жилым высотным зданиям и мирным гражданам в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 65 человек получили ранения.