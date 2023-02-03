Гражданин Таджикистана выиграл миллион долларов в арабской лотерее Гражданин Таджикистана Ахмадали выиграл $1 млн в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Таджикистана победил в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire и выиграл миллион долларов, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу аэропорта Дубая. Мужчина по имени Абдували Ахмадали пока не знает о своей победе. Организаторы разыскивают его для передачи приза.

Ахмадали выиграл в 413-м тираже популярной арабской лотереи, которую разыграли во 2-м терминале международного аэропорта Дубая. Победитель купил выигрышный билет № 4 226 через интернет 16 января.

Помимо уроженца Таджикистана, призы в лотерее выиграли и жители других стран. Гражданин Шри-Ланки Ясас Налин Патирана выиграл мотоцикл марки BMW R nineT Pure, а 48-летний житель Индии Амите Сарафе выиграл автомобиль Mercedes Benz S500. В 2021 году индиец также оказался победителем лотереи и выиграл миллион долларов.

Лотерея Dubai Duty Free Millennium Millionaire проводится с 1999 года. До победы Ахмадали главный приз выигрывали представители 49 стран

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