Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл утром 16 февраля в Киев, где он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщается на его странице в Twitter. Коэн также намерен открыть посольство Израиля в Киеве, а также посетить Бучу и Бабий Яр. Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину с начала боевых действий.