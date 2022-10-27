Глава ЦРУ тайно посетил Киев для встречи с Зеленским CNN: глава ЦРУ тайно посетил Киев для встречи с Зеленским

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс тайно посетил Украину в октябре для встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. В чем заключается эта поддержка журналисты не стали уточнять.

Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими, — сообщил американский телеканал.

Запад неоднократно обвинял Москву в готовности применить на территории Украины тактическое ядерное оружие. Российское руководство в свою очередь обвинило Киев в изготовлении «грязной бомбы» при содействии Запада для проведения провокации с целью обвинения Москвы.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее рассказал, что провокация Киева с применением «грязной атомной бомбы» откроет двери для полноценного вступления НАТО в конфликт. По его словам, это будет результатом военно-политической «многоходовки» стран Запада.

Он отметил, что западные страны видят, что Украина значительно уступает России. Он подчеркнул, что США являются ключевой стороной в конфликте, а поражение Киева будет означать «в их представлении поражение везде».