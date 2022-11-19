Сунак провел встречу с Зеленским в Киеве

Фото: president.gov.ua

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве. В своем Telegram-канале украинский глава сообщил, что в ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы внутренней и глобальной безопасности.

С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов, — написал Зеленский в Telegram.

По итогам встречи с украинским главой Сунак сообщил, что Великобритания будет поддерживать Украину «до конца».

Великобритания знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца? — написал британский премьер в Twitter.

Ранее Сунак заявил, что Лондон предпринимает усилия, которые направлены на усиление позиций Киева перед возможными переговорами с Москвой. Британский премьер также посчитал, что было бы «немного нечестно», если бы Киев подталкивали к переговорам, учитывая удары по объектам инфраструктуры Украины.