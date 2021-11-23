Глава «Аль-Каиды» Айман Аз-Завахири записал видеолекцию о вреде ООН

Глава «Аль-Каиды» (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена) Айман Аз-Завахири записал видеолекцию о вреде ООН. В качестве подтверждения слов он рассмотрел Устав ООН, Декларацию прав человека, а также деятельность ЮНЕСКО, сообщил MK.RU.

В первую очередь Аз-Завахири отметил несправедливость всей системы организации, потому что страны-участницы должны подчиняться решениям Генассамблеи. Входящие в Совет Безопасности пять стран с постоянным представительством исламист назвал «наибольшими убийцами в истории».

По мнению Аз-Завахири, все положения Устава ООН несправедливы по отношению к мусульманам, потому что его написали неисламские государства — победители во Второй мировой войне. Самым важным результатом войны, по мнению главы организации, является создание Израиля, так как это несправедливый шаг.

Декларация прав человека вызвала особый гнев главаря «Аль-Каиды», так как в ней есть статьи о свободе вероисповедания и равенстве полов. А это, на его взгляд, противоречит исламу, потому что равными не могут быть мусульманин и не мусульманин. Это же относится и к отношению между полами, это противоречит исламскому праву.

В качестве примера критики положений Устава ООН и Декларации прав человека Аз-Завахири много раз рассматривал внутренний военный конфликт России с боевиками времен чеченских войн. Он даже процитировал слова из книги Зелимхана Яндарбиева, возглавлявшего исламистов на Кавказе. В глазах лидера организации, международное сообщество тогда поддержало позицию России, тем самым вновь подчеркнув свою хищническую позицию в отношении сторонников ислама.

ЮНЕСКО, по мнению Аз-Завахири, виновен в создании материалов, оскорбляющих ислам и за то, что организация подвергла критике выходку покровителей исламиста — талибов («Талибан», движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), после того, как они уничтожили статуи Будды в Афганистане в 2001 году.

Главной идеей выступления Аз-Завахири стало то, что ООН пропагандирует разврат, гомосексуализм, уважение к проституткам, поздние браки и равенство полов. А также и то, что организация применяется врагами мусульман для шантажа исламских стран и принуждает их соглашаться с её уставом под угрозой военного конфликта. Однако о путях сопротивления диктату ООН лидер «Аль-Каиды» не сказал ни слова.

Ранее сообщалось о том, что один из главарей группировки «Аль-Каида» Абдул Хамид аль-Матар уничтожен в результате авиаудара США на западе Сирии. Удар был нанесён с беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в районе города города Сулук в сирийской провинции Ракка.