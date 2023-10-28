Эрдоган заявил, что Израиль остался в одиночестве

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Принятие резолюции по палестино-израильскому урегулированию Генеральной Ассамблеей ООН является позитивным сигналом, заявил на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Sabah, после этого Израиль остался в одиночестве.

Принятие резолюции является позитивным шагом. 120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве, — подчеркнул президент.

Также на выступлении турецкий лидер сказал, что объявит Израиль военным преступником перед лицом всего мира. Политик уточнил, что правительство страны уже прорабатывает этот вопрос. Кроме того, Эрдоган назвал Израиль «оккупантом», а палестинское движение ХАМАС, по мнению политика, не является террористической организацией. За происходящее в секторе Газа, продолжил президент, несет ответственность Запад.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние. По его мнению, Тель-Авив должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию.