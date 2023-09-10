Эрдоган провел переговоры с президентом Египта впервые за много лет

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 сентября впервые за много лет провел переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G20, он заявил о начале новой эры в отношениях двух стран, передает РИА Новости. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения Анкары и Каира, увеличение объемов торговли, возможное сотрудничество в энергетической сфере и различные региональные и глобальные проблемы.

В июле Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов.

Эрдоган заявил о начале нового этапа отношений между странами после назначения послов, выразив надежду на выход отношений на должный уровень в короткие сроки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что страны «Большой двадцатки» по итогам первого дня саммита приняли общую декларацию, где решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к полному выполнению условий по зерновой сделке, в частности обеспечению поставок российских удобрений.

До этого сообщалось, что Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.