https://static.news.ru/photo/67bfbcde-56f5-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Первый заражённый коронавирусом нового типа обнаружен в Ираке. По предварительным данным, это студент из соседнего Ирана, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав республики.

По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

Количество новых случаев в Китае идёт на спад, но вспышки заболевания в других странах заставляют специалистов всерьёз беспокоиться о начале пандемии. Так, Италия закрыла на карантин несколько городов в провинциях Ломбардия и Венето, после того, как в этой стране заразились более 200 человек.

Итальянские меры борьбы со вспышкой болезни отчасти копируют китайские. Однако насколько эффективно можно повторить опыт КНР в европейских странах, пока остаётся большим вопросом.

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР уверены, что эпидемию коронавируса нового типа скоро победят, а привычная жизнь в большинстве регионов КНР восстановится до конца февраля текущего года. Пекин уже создал вакцину, по предварительным данным, позволяющую формировать защиту. Вещество необходимо доработать и провести дополнительные испытания, рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.