https://static.news.ru/photo/a8093be6-1990-11ea-8c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Истребители и вертолёты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа. В результате пострадали двое палестинцев.

Атака стала ответом на удар по территории Израиля. Из палестинского анклава были выпущены три ракеты, которые перехватила система ПРО «Железный купол». Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за этот обстрел, сообщает Times of Israel.

Ранее NEWS.ru писал, что израильские власти допустили возможность начала наземной военной операции в секторе Газа с целью уничтожения руководства ХАМАС.