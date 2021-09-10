Дрейф к Заливу: Катар заменит НАТО в Афганистане

Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани отправился в Москву, чтобы переговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о судьбе Афганистана. Особая роль, которую эмират сыграл в прямом переговорном процессе между США и движением «Талибан» (запрещено в России), может быть расширена. Близкие к Дохе СМИ уверяют, что катарская сторона может стать ещё одним элементом послевоенной конфигурации в Кабуле. Во всяком случае ответственность за кабульский аэропорт аравийский игрок не против разделить с Турцией.

О намерении катарского министра обсудить Афганистан с российским коллегой сообщил МИД России. Поездка в столицу выступает элементом целой серии переговоров между Дохой и мировыми столицами, задействованными в афганском урегулировании.

Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Рабочему визиту в Москву предшествовали переговоры в Тегеране, который взволнован вопросом со сменой власти в Афганистане больше всего — в силу общих границ и конфессиональной близости с афганскими хазарейцами. Несмотря на слухи о существовании некого пакта между талибами и иранцами, Исламская Республика не склонна делать им больших скидок. Штурм провинции Панджшер, представлявшей собой крупный очаг сопротивления, вызвал критику со стороны иранских властей.

Помимо этого, Мухаммед бин Абдель Рахман посетил Пакистан. По итогам переговоров, Исламабад и Доха призвали международное сообщество не ставить транзит гуманитарной помощи в зависимость от политической конфигурации в Кабуле. У ряда международных игроков есть соблазн увязать поддержку населения и ситуацию вокруг использования иностранных резервов Афганистана с выдвижением жёстких обязательств для талибов.

Если вы не готовы к немедленной экономической помощи или развитию, хорошо, но не предпринимайте шагов, которые привели бы к экономическому коллапсу Афганистана, — заявил на итоговой пресс-конференции глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

В том, что афганцы заслуживают поддержки, несмотря на политические события, уверен и Катар.

Продавить талибов

За эти недели, когда Афганистан сползал под тотальный контроль талибов, дипломатическая роль Катара, который с 2013 года официально размещает на своей территории политический офис группировки, росла невероятными темпами.

В пользу этого факта говорят действия администрации президента США Джозефа Байдена, которая информировала, что вся её находившаяся в Афганистане дипломатическая миссия переедет в эмират: соответствующая активность в Кабуле на фоне смены власти приостановлена. Как отмечал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, представительство, которое продолжит заниматься афганской ситуацией, в Дохе возглавит Иэн Маккари, некогда заместитель американского посла в Исламской Республике.

До настоящего времени Катар был систематическим проводником талибских интересов на разных переговорных площадках. Но то немногое, с чем сейчас содержательно не согласен эмират, заключается в отказе талибов пускать в Афганистан какие-либо иностранные силы. Особенно это касается международного аэропорта Кабула, формула безопасности и администрирования которого уже заинтересовала давнего партнёра катарского правящего дома — Турцию.

В частности, в разговоре с Financial Times катарский министр иностранных дел заметил, что упорство талибов в этом вопросе «мешает международным усилиям, которые направлены на возобновление коммерческих рейсов после окончательного вывода контингента США из Афганистана».

Мы пытаемся объяснить талибам, что безопасность аэропорта требует гораздо большего, — сообщил Мухаммед бин Абдель Рахман.

Но мотивов убеждать «Талибан» в необходимости дать зелёный свет иностранному присутствию у Катара может быть больше.

Портовые интриги

Дохе прочат роль турецкого «напарника» в кабульском аэропорту. По крайней мере, издание Middle East Eye, которое ненавязчиво доносит до англоязычной аудитории позицию катарского правящего дома, со ссылкой на источники и документы информировало , что Доха и Анкара заключили целую сделку о совместном управлении кабульской воздушной гаванью.

В частности, собеседники издания говорят, что Турция, со своей стороны, обязалась признать талибов законной властью в Афганистане и отправить некую частную военную компанию в аэропорт для обеспечения безопасности. Катар же берёт на себя часть ответственности по управлению объектом, который после ухода иностранных сил, вероятно, ждёт тотальный кризис в плане обеспечения безопасности полётов.

Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из пунктов договорённостей, как обращает внимание Middle East Eye, якобы касается готовности Анкары направить в аэропорт ограниченное число сотрудников сил специального назначения в штатском, чтобы дать дополнительные гарантии в сфере безопасности. Соответствующие меры, убеждены авторы сделки, помогли бы привлечь иностранные инвестиции и убрать все барьеры для поступления иностранной помощи.