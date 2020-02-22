https://static.news.ru/photo/da2bdf50-55a6-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Власти Ирана сообщили, что в стране умер шестой заболевший коронавирусом. Об этом заявил губернатор провинции Маркази Али Агазаде.

Подтверждена смерть одного человека в провинции из-за коронавируса, — заявил чиновник, сообщает ТАСС.

В стране было зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки власти сообщали о ещё десяти заболевших.

Власти Ирана приняли решение закрыть учебные заведения в регионах. В провинции Кум, где проживает наибольшее количество заражённых, не работают до вторника школы и университеты. Такая же ситуация в Голестане. В Центральной провинции учебные заведения не работают уже неделю, в Гилене принято решение закрыть школы и университеты до четверга.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность количеством заразившихся коронавирусом за приделами КНР. По его словам, сдерживать эпидемию становится всё сложнее.

NEWS.ru сообщал, что китайские медики установили, что человек может заразиться коронавирусом нового типа за два дня до того, как у пациента будут проявляться симптомы недуга.

По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире диагностирован у 76 228 человек, умерли 2 345, были выписаны из медучреждений 20 600 человек.