ЦАХАЛ дала палестинцам три часа на эвакуацию ЦАХАЛ: жителям северных районов Газы дано три часа для эвакуации на юг анклава

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг анклава, передает пресс-секретарь ЦАХАЛ для СМИ на арабском языке Авихай Эдри в Twitter (X). Он призвал местных жителей позаботится о своей жизни и уйти с указанной территории.

Израильские силы разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] сегодня между с 13:00 по 16:00 [местного времени]. <...> Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля, — написал Эдри.

Он добавил, что представители ХАМАС уже позаботились о своей сохранности. Также в оборонном ведомстве отмечают, что за последние два часа было зафиксировано несколько запусков из Ливана в сторону израильской территории. Сейчас ЦАХАЛ наносит удары по ряду объектов «Хезболлы» в Ливане.

Утром 4 ноября Армия обороны Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Израильские военные в ходе операции столкнулись с бойцами палестинского движения ХАМАС и открыли по ним огонь. ЦАХАЛ также сообщила о многочисленных попытках нападения на израильских военнослужащих на севере сектора Газа. В ведомстве сообщили, что Армия обороны Израиля в ходе операции поразила вооружение и наблюдательные пункты ХАМАС, локализовала туннельные шахты и уничтожила бойцов палестинского движения. Число убитых при этом не уточняется.