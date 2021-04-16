Бывший американский дипломат: у Израиля нет сил на операцию против Ирана

https://static.news.ru/photo/4099f06e-9ea4-11eb-be9d-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/IsraeliAirForce.EN

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли смогут выдержать долгую операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана в случае полноценного вооружённого конфликта. Об этом NEWS.ru заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, в компетенцию которого входила и «иранская» тематика.

Бывший дипломат, работавший под началом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, усомнился в способности еврейского государства применить силовой сценарий.

Воздушная кампания по полному уничтожению иранских ядерных объектов, вероятно, потребует больше ресурсов для продолжительных бомбардировок, чем есть у ВВС Израиля. И Израилю придётся иметь дело с тысячами ракет, которые будут выпущены по его городам «Хезболлой» из Ливана, — описал сценарий конфликта Хоф.

Экс-спецпредставитель Госдепа заметил, что сдерживающим фактором для еврейского государства на сегодня остаётся влияние «Хезболлы» — проводника иранских интересов в Ливане. По словам Хофа, Иран и «партия Аллаха» хотели бы распространить это изнуряющее сдерживание и на сирийскую территорию.

Собеседник NEWS.ru резюмирует: Израиль до сих пор уверен, что Иран захочет использовать ослабление санкций для финансирования своей антиизраильской активности в регионе и для накопления потенциала с тем, чтобы создать оружие массового уничтожения. Этот разрез конфликта делает конфронтацию двух ближневосточных держав неизбежной.