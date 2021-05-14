Более 2 тысяч ракет выпущено из сектора Газа по Израилю

https://static.news.ru/photo/df785f4c-b4e6-11eb-89ce-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

К вечеру пятницы, 14 мая, по территории Израиля из сектора Газа выпущены более 2 тысяч ракет. Система ПРО «Железный кулак» смогла перехватить почти 1 тысячу из них. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

По состоянию на 19:00 с начала операции «Стражи стены» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350 <...> упали в секторе Газа. Система ПРО «Железный купол» перехватила около 1 тысячи ракет, — говорится в сообщении.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По имеющимся данным, к настоящему моменту в еврейском государстве погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. С палестинской стороны сообщается о более чем сотне погибших и около 900 раненых.

Ранее израильские военные сообщили, что получили приказ от руководства быть готовыми к входу в сектор Газа.