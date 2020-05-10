Боевики напали на сирийские войска в провинции Хама

https://static.news.ru/photo/50cf77ee-92d7-11ea-b689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

В сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителей сирийской оппозиции. По их сведениям, в результате боестолкновения с обеих сторон погибли не менее 30 человек. Боевикам также удалось занять одну из деревень. В ответ правительственные войска начали артиллерийскую подготовку перед контрнаступлением.

Отмечается, что удар по сирийским войскам нанесли боевики группировки «Хорас ад-Дин», которые отвергают всякую возможность примирения с правительством Сирии.

Как писал NEWS.ru, накануне предместья сирийского города Латакия, где базируется российская авиация, подверглись ракетной бомбардировке со стороны провинции Идлиб, частично контролируемой протурецкими боевиками. Снаряды упали на сельскохозяйственные земли. Никто не пострадал.