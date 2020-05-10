Боевики напали на сирийские войска в провинции Хама

В сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Об этом
Отмечается, что удар по сирийским войскам нанесли боевики группировки «Хорас ад-Дин», которые отвергают всякую возможность примирения с правительством Сирии.
Как писал NEWS.ru, накануне предместья сирийского города Латакия, где базируется российская авиация, подверглись ракетной бомбардировке со стороны провинции Идлиб, частично контролируемой протурецкими боевиками. Снаряды упали на сельскохозяйственные земли. Никто не пострадал.
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